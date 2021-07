Italiens Rechtsparteien : Berlusconis Rückeroberung der Macht

Silvio Berlusconi und Matteo Salvini bei einer Wahlkampfveranstaltung der Lega am 19. Oktober 2020 in Rom Bild: mauritius images / Stefano Ronch

Den Namen für sein jüngstes politisches Kind hat Silvio Berlusconi schon ausgewählt. Aber dass es jemals das Licht der politischen Welt Italiens erblickt, ist keineswegs sicher. Jedenfalls soll die neue Partei „Centrodestra Unito“ heißen, zu Deutsch etwa: „Vereinigte rechte Mitte“. Die Abkürzung CDU erinnert nicht zufällig an die Schwesterpartei in Deutschland, aber als unmittelbares Vorbild sieht Berlusconi eher die Republikaner in den Vereinigten Staaten. Die künftige Partei solle „viele verschiedene Seelen und Identitäten“ vereinen und sich „stolz zu Europa und zum Westen bekennen“, sagte Berlusconi dieser Tage.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Nach dem Willen des inzwischen 84 Jahre alten mehrfachen Regierungschefs soll die neue Partei rechtzeitig vor den Parlamentswahlen im Frühjahr 2023 an den Start gehen. Die italienische CDU werde bei den kommenden Wahlen sodann „die Mehrheit der Italiener vertreten und einer künftigen Mitte-rechts-Regierung Stabilität verleihen“, zeigte sich Berlusconi zuversichtlich. Der Unternehmer-Politiker konzedierte, dass die Verwirklichung der Idee einer Einheitspartei der rechten Kräfte Zeit brauche. „Ich bin negative und skeptische Reaktionen gewöhnt“, sagte Berlusconi vor wenigen Tagen in seiner Residenz in Arcore nahe Mailand. „Eine so weitreichende Operation kann man nicht in ein paar Tagen vollbringen.“