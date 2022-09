Melonis Blick auf Europa : Italiens Rechte wehrt sich gegen „Dämonisierung“

Aktualisiert am

Giorgia Meloni könnte im Oktober Regierungschefin in Rom werden. Sind die Sorgen vor einiger Abkehr Italiens von Europa berechtigt? Ein Blick ins Wahlprogramm des Rechtsbündnisses

Vor einer Woche wurde das Wahlprogramm der rechtskonservativen Partei „Fratelli d’Italia“ (Brüder Italiens) veröffentlicht, auf 40 Seiten. In jüngsten Umfragen liegt die von Giorgia Meloni geführte Partei bei 24 Prozent Zustimmung und gilt als Favoritin auf den Wahlsieg. Das Bündnis aus den „Brüdern“, der rechtsnationalen Lega und der christdemokratischen Forza Italia kann demnach mit 47 Prozent der Stimmen rechnen. Meloni selbst könnte als erste Frau das höchste Regierungsamt bekleiden. Das Mitte-links-Bündnis unter Führung der Sozialdemokraten kommt auf 28 Prozent. Allerdings sind rund 40 Prozent der Wähler noch unentschlossen.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Die Linke versucht, den Rückstand mit der Warnung vor einem Rückfall Italiens in eine Dunkelzeit des antieuropäischen Nationalismus im Falle eines Wahlsiegs der Rechten aufzuholen. Meloni kontert, die verzweifelte Linke befleißige sich des Mittels der Dämonisierung des Gegners, weil es ihr an Argumenten fehle: „Das Einzige, was ihnen einfällt, ist zu behaupten, dass ich ein Monster bin.“ Sie selbst versicherte kürzlich bei einem Wahlkampfauftritt: „Wir werden keine verrückten Dinge tun. Wir wollen Europa nicht zerstören, wir wollen Europa nicht verlassen.“ Wohl aber wolle sie, dass Italien auf der internationalen Bühne „eine andere Haltung“ einnehme, „zum Beispiel auch im Umgang mit der Europäischen Kommission“.