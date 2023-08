Aktualisiert am

Streit um Ferienziel : Melonis kontroverser Urlaub in Albanien

Zunächst sammelte Giorgia Meloni Sympathiepunkte bei den Italienern für ihren Urlaub in der Heimat. Doch dann jettete sie mit der Yacht nach Albanien – auf Einladung des Sozialisten Edi Rama.

Rama und Meloni 2022 in Tirana Bild: Picture Alliance

Wie und wo Politiker Urlaub machen, ist eine politische Angelegenheit. Wandern im Mittelgebirge sendet eine andere Botschaft an die Wähler als Tauchen auf den Malediven. Die Auswahl des Ferienorts und das Verhalten dortselbst wollen genau kalkuliert sein. Fehler können schlimme politische Folgen haben, nach der Rückkehr des Ferienvolks und seiner Führerschaft in den Alltag.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

So geschehen in Italien mit Matteo Salvini, Parteichef der rechtsnationalen Lega, beim Urlaub vor vier Jahren. Salvini, damals seit gut einem Jahr Innenminister und stellvertretender Regierungschef, ließ es in Milano Marittima, gelegen auf halber Strecke zwischen Ravenna und Rimini, im Klub „Papeete Beach“ richtig krachen. Salvini betätigte sich als Aushilfs-DJ, zu einer Rap-Version der Nationalhymne ließen Tänzerinnen im Bikini vor den entzückten Augen des Ministers die Hüften kreisen.