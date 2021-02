Draghis erste Ansprache : „Aus Liebe zu Italien“

Mario Draghi am Mittwoch in Rom Bild: EPA

Mit rund fünfzig Minuten lag Italiens neuer Ministerpräsident Mario Draghi unter den Vergleichswerten seines Amtsvorgängers Giuseppe Conte. Der hatte für seine jeweiligen Antrittsreden im Juni 2018 und im September 2019 fast anderthalb Stunden beziehungsweise eine knappe Stunde gebraucht. In Erinnerung bleiben dürften von Draghis Rede in FFP2-Maske vor den Senatoren, die zugleich eine Rede zur Lage der Nation war, die Passagen zu Beginn und gegen Ende. Dazwischen verlas der 73 Jahre alte Ökonom und frühere Chef der italienischen Notenbank sowie der Europäischen Zentralbank den Waschzettel seiner dringlichsten Reformen für die kommenden Wochen und Monate – eine Pflichtaufgabe, bei der es wenig Raum für rhetorische Ausrufezeichen gab.

Die setzte Draghi gleich zu Anfang, dann im Abschnitt über die Außen- und Sicherheitspolitik sowie schließlich zum Abschluss seiner sachlichen und in betont ruhigem Ton vorgetragenen Ausführungen. Da gab es dann auch den lautesten Applaus, aber auch einige Buhrufe. „Das Virus ist der Feind von uns allen, wir kämpfen alle im gleichen Schützengraben“, hob Draghi an und mahnte angesichts dieses gemeinsamen Gegners die versammelten Senatoren und die gesamte Nation zur Geschlossenheit. Ohne eine breite Unterstützung im Parlament könne seine Regierung, die am Samstag von Staatspräsident Sergio Mattarella vereidigt worden war, ihre Herkulesaufgabe nicht erfüllen.

Lob für den Amtsvorgänger

Draghis eindringliche Erinnerung an die „nationale Verantwortung“ dürfte in den beiden Kammern des Parlaments wohl Früchte tragen: Bei den Vertrauensabstimmungen im Senat am späten Mittwochabend wie auch in der Abgeordnetenkammer am Donnerstag wird mit einer sehr breiten Mehrheit gerechnet. Zuletzt war die Zahl der „Abtrünnigen“ bei der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung, die vier Minister in Draghis Kabinett stellt, wieder zurückgegangen. Als einzige echte Oppositionspartei wollen die postfaschistischen Brüder Italiens geschlossen gegen die Regierung Draghi stimmen.

Draghi erinnerte an die fast 95.000 Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Italien bisher gestorben sind, und hob besonders die Todesopfer unter dem medizinischen Personal hervor. Es sei das oberste Ziel seiner Regierung, das Land so schnell wie möglich zurück zu einem normalen Leben wie vor dem Ausbruch der Pandemie in Italien vor gut einem Jahr zu führen. Dazu sei es unabdingbar, die Impfkampagne zu beschleunigen und zu verbessern. Dazu sollten nicht nur die von der Vorgängerregierung geplanten, aber bisher kaum verwirklichten Impfzentren eingesetzt werden, sondern alle erdenklichen öffentlichen wie privaten Gesundheitseinrichtungen. Draghi rief zudem zum abermals verstärkten Einsatz von Armee, Zivilschutz und Freiwilligen bei der Impfkampagne auf.

Zum ersten Mal richtig laut wurde es im Plenarsaal des Palazzo Madama, dem Sitz des Senats, als Draghi ausdrücklich seinem Amtsvorgänger Giuseppe Conte dankte: Dieser habe gemeinsam mit seiner (zweiten) Regierung das Land durch eine beispiellos herausfordernde Phase geführt. Es applaudierten und erhoben sich die Senatoren von Contes Ende Januar gescheiterter Linkskoalition von Fünf Sternen und Sozialdemokraten. Aus den Reihen der rechten Opposition waren dagegen hörbar Buhrufe zu vernehmen. Es waren denkbar widersprüchliche Reaktionen von traditionell verfeindeten politischen Kräften, die seit Samstag miteinander und gemeinsam unter Draghi regieren.

Draghi, der die 67. italienische Regierung seit Gründung der Republik von 1946 führt, erinnerte daran, dass es in der Nachkriegsgeschichte des Landes recht unterschiedliche Formen der Regierungsführung gegeben habe – politische Regierungen, Expertenregierungen und „gemischte“ Regierungen. Seine eigene Regierung wollte Draghi ausdrücklich mit keinem solchen Attribut versehen: „Dies ist eine Regierung für das Land, geboren aus dem Geist der Republik.“ Pflicht dieser Regierung wie auch aller Bürger sei es, sich vereint, ohne Vorurteile und ohne Konkurrenzdenken dem Kampf gegen die Pandemie und für das Wiedererstarken der Wirtschaft zu verschreiben: „Wir sind alle italienische Bürger!“

Italiener sollen stolzer werden

Der Plan zum Wiederaufbau werde in den kommenden Wochen konkretisiert, versicherte Draghi und nannte als Eckpfeiler die Förderung erneuerbarer Energien, den Kampf gegen die Luft- und Wasserverschmutzung, die Forcierung der Digitalisierung und die Förderung der E-Mobilität im Verkehr. Die Mittel aus dem Wiederaufbaufonds der EU in Höhe von 209 Milliarden Euro müssten in den kommenden Jahre gezielt eingesetzt werde, „um das Wachstumspotenzial unserer Wirtschaft zu verbessern“, sagte Draghi. Wie einst die Regierungen der unmittelbaren Nachkriegszeit stehe sein Kabinett vor der Aufgabe, einen Wiederaufbau zu bewältigen. Damals wie heute sei es die „Aufgabe aller als Italiener: Unseren Kindern und Enkelkindern ein besseres und gerechteres Land zu übergeben.“