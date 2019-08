Ende der Regierung : Italiens Ministerpräsident Conte kündigt Rücktritt an

In einer Erklärung im Senat hat der parteilose Regierungschef Giuseppe Conte am Dienstagnachmittag seinen Rücktritt angekündigt. Dieser Schritt war erwartet worden, seit Innenminister Matteo Salvini das Regierungsbündnis aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung vor fast zwei Wochen für arbeitsunfähig erklärt und in eine Krise gestützt hatte.

Die Lega habe mit ihrem Schritt „14 Monate intensiver Regierungsarbeit beschmutzt“, sagte Conte in seiner Rede, die an vielen Stellen – je nach politischem Lager – von zustimmendem Applaus und empörten Zwischenrufen begleitet wurde. Zuvor hatte er Salvini vorgeworfen, mit seiner Entscheidung, das Regierungsbündnis platzen zu lassen, nur seine persönlichen Interessen verfolgt zu haben. Der Innenminister habe nicht nur die edelsten Prinzipien der Politik verletzt, sondern auch das nationale Interesse verraten.

„Wir brauchen keine Personen mit umfassender Machtfülle, wir brauchen Personen mit Sinn für die politischen Institutionen und Verantwortungsbewusstsein.“ In seiner etwa 45 Minuten langen Rede kritisierte Conte nicht nur Salvinis Umgang mit dem sogenannten Russiagate-Skandal über mögliche Finanzhilfen für seine Partei, die Lega, aus Russland. Er sprach sich auch mit deutlichen Worten gegen Salvinis politischen Stil aus, vor allem auf den Hinblick auf seinen Umgang mit religiösen Symbolen und seine Nutzung der sozialen Medien.

Schon zuvor hatten sich die Anzeichen für ein Ende der populistischen Regierung gemehrt. Der Chef der 5-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, bedankte sich am Dienstagvormittag bei Ministerpräsident Giuseppe Conte für die Zusammenarbeit und deutete damit den baldigen Bruch des Bündnisses an. „Was auch immer passiert, ich möchte ihnen sagen, dass es mir eine Ehre war, mit ihnen in dieser Regierung zusammenzuarbeiten“, erklärte Di Maio. In einem Facebook-Post machte er später Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini für die Situation verantwortlich. An diesem Dienstag sei der Tag gekommen, „an dem die Lega für ihre Fehler geradestehen muss, weil sie beschlossen hat, alles einstürzen zu lassen und eine Krise mitten im August am Strand eröffnet hat“, erklärte der Vize-Regierungschef.

Nach Contes Rücktritt muss nun Präsident Sergio Mattarella entscheiden, ob das Parlament aufgelöst und Wahlen angeordnet oder der Auftrag zur Suche einer neuen Mehrheit und Regierung erteilt wird. Aus den Reihen der Fünf-Sterne-Bewegung hatte es am Montag geheißen, es seien gute Gespräche mit der sozialdemokratischen Partei PD über ein die Möglichkeit eines Regierungsbündnis geführt worden.

Salvini sagte unterdessen in einem Interview von Radio 24, es brauche nächstes Jahr einen Konjunkturstimulus von 50 Milliarden Euro. Italien müsse die Steuern deutlich senken und nicht wie der EU-Kommission versprochen, 23 Milliarden Euro mehr einnehmen durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Allerdings hat das krisengeplagte Land bereits die höchste Schuldenquote in der Euro-Zone nach Griechenland.