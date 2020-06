Italiens Justiz ermittelt : Wer ist schuld an Bergamos Corona-Toten?

Hinterbliebene von Covid-19-Toten demonstrieren am 10. Juni vor dem Justizpalast in Bergamo. Bild: AP

Nirgendwo in Italien hat Covid-19 so gewütet wie in Bergamo. Hinterbliebene sehen die Schuld bei den Behörden, die Staatsanwaltschaft hat führende Politiker vernommen. Warum blieb die vielleicht gefährlichste Virus-Brutstätte so lange offen?