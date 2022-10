Aktualisiert am

Neue Regierung in Italien

Neue Regierung in Italien :

Neue Regierung in Italien : Wofür Giorgia Melonis Kabinett steht

Melonis Kabinett deutet auf einen proeuropäischen Kurs in der Außen- und Sicherheitspolitik hin. Zu Konflikten mit der EU könnte die Umbenennung anderer Ressorts führen.

Die erste Sitzung des neuen Kabinetts: Giorgia Meloni am Sonntag mit ihren Ministern Bild: AFP

In Rom gab es am Wochenende ei­nen Regierungswechsel im Schnelldurchgang: Freitagabend Regierungsauftrag, Samstagmorgen Vereidigung des Kabinetts beim Präsidenten im Quirinalspalast, Sonntagmittag Stabübergabe vom scheidenden Regierungschef Mario Draghi und erste Kabinettssitzung der neuen Regierung unter Giorgia Meloni im Palazzo Chigi, dem Amtssitz italienischer Ministerpräsidenten. Für Dienstag sind die fälligen Vertrauensabstimmungen in den beiden Parlamentskammern vorgesehen.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Meloni, mit 45 Jahren das jüngste Mitglied ihres Kabinetts und die erste Frau im höchsten Regierungsamt, hatte es ei­lig seit dem Wahlsieg ihrer rechtskonservativen Partei Brüder Italiens bei den vor­gezogenen Parlamentswahlen vom 25. September. Fast in Rekordzeit kam die neue Regierungskoalition mit den Bündnispartnern – der rechtsnationalen Lega von Matteo Salvini und Silvio Berlusconis christdemokratischer Forza Italia – zustande, obwohl sich Salvini und zu­mal Berlusconi der neuen Herrin im Hause der italienischen Rechten nur widerwillig unterwarfen.