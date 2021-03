Aktualisiert am

Impfungen in Europa : Italien bereitet sich auf einen Alleingang vor

Impfungen in Rom am Samstag Bild: EPA

Ministerpräsident Mario Draghi will die Impfkampagne in Italien beschleunigen. Notfalls auch ohne die EU. Dafür wird in Rom jetzt auch Sputnik V getestet.