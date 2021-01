Regierungskrise in Italien : Wettschwimmen in den Milliarden der EU

Staatspräsident Mattarella wird alles versuchen, eine neue Regierung bilden zu lassen. Neuwahlen könnten Populisten, Neofaschisten und Berlusconi an die Macht bringen – und an viel Pandemie-Geld aus Brüssel.

In Rom ist wieder einmal Regierungskrise. Sollte in den kommenden Tagen ein neues Kabinett gebildet werden – unter dem alten Ministerpräsidenten oder mit einem neuen –, dann wird es die 67. Regierung seit der Gründung der Republik 1946 sein. Es herrscht aber keine Staatskrise. Zwar hat Ministerpräsident Giuseppe Conte Mitte Januar seinen Rücktritt einreichen müssen, weil seine Linkskoalition nach dem Rückzug der Kleinpartei des früheren Regierungschefs Matteo Renzi aus dem Kabinett nicht mehr über stabile Mehrheiten in beiden Kammern des Parlaments verfügt.

Aber Conte und seine Regierung sind weiter geschäftsführend im Amt. Ihre derzeit wichtigste Aufgabe, den Kampf gegen die Pandemie, verfolgt die Regierung weiter, mittels Teil-Lockdown und Impfkampagne. Auch die Verwaltungen sowie die Arbeitswelt in ihren „systemrelevanten“ Bereichen werden vom habituellen Gerangel um Spitzenposten im Kabinett nicht berührt: Italien steht nicht still, wenn sich der politische Betrieb in Rom periodisch um sich selbst dreht.

Überhaupt sind die häufigen Regierungswechsel in Rom kein Zeichen der politischen Instabilität. Die Italiener haben seit dem Zweiten Weltkrieg 18 Mal ihr Parlament gewählt, in der Bundesrepublik wurden in der gleichen Zeit 19 Mal Bundestagswahlen abgehalten. Die Verfassungsväter verankerten 1947 mit gutem Grund die Schwächung der Position des Ministerpräsidenten und die Stärkung der Rolle des Parlaments im Grundgesetz der italienischen Republik: Der „starke“ Ministerpräsident Benito Mussolini hatte nach seiner Machtergreifung 1922 nur ein paar Jahre gebraucht, um das Parlament in Rom zur Versammlung seiner faschistischen Claqueure zu degradieren.

Regieren per Dekret

Vor diesem Hintergrund kann man die vielen Regierungskrisen sogar als Zeichen der Stärke der italienischen Demokratie verstehen. Auch die gegenwärtige. Gewiss, deren Auslöser war der Geltungsdrang des früheren Ministerpräsidenten Renzi. Aber die verbreitete Fassungslosigkeit über die Regierungskrise zur Unzeit kommt verspätet.

Seit vor einem Jahr die chinesische Pandemie Italien als erstes europäisches Land erreicht hat, gilt der nationale Notstand. Conte regierte überwiegend per Dekret. Ob dieses „Durchregieren“ mit nur gelegentlicher Konsultation des Parlaments gerechtfertigt oder beim Kampf gegen das Virus wenigstens effizient war, muss man, je länger es dauert, je mehr bezweifeln. Bald wird Italien die traurige Marke von 90000 Pandemie-Toten überschreiten – so viele wie in keinem anderen Staat der EU.

Auch in der zweiten Welle der Pandemie waren die Todesopfer durchschnittlich mehr als 80 Jahre alt, abermals konnten gerade die Verwundbarsten nicht geschützt werden. Die wirtschaftlichen und finanzpolitischen Kollateralschäden des Lockdowns sind in Italien die gravierendsten in Europa, zu schweigen von den sozialen Spätfolgen der europaweit längsten Schulschließungen. Kann die gestürzte Regierung Conte ernsthaft behaupten, in der Pandemie alles richtig gemacht zu haben, wenn das Land so schlecht dasteht?

Was tun mit 209 Milliarden Euro?

Brüssel hat Italien im Juli 209 Milliarden Euro aus dem „Wiederaufbaufonds“ der EU zugesagt, so viel wie keinem anderen Mitgliedstaat. Das viele Geld aus Brüssel, teils durch gemeinsame Schuldenaufnahme der EU finanziert, wollte Conte von einem obskuren Gremium aus bestellten Fachleuten und Managern verteilen lassen. Schon im Juni hatte Conte bei einer „Generalstände“ genannten Veranstaltung eine geschlagene Woche lang allerlei milliardenschwere Ideen für den Neubeginn nach der Pandemie sammeln lassen.

Dass der Platz für solche Debatten und Entscheidungen auch in Zeiten der Pandemie das Parlament mit seinen gewählten Volksvertretern zu sein hat, monieren seit Monaten die rechten Oppositionsparteien. Die Gönner und Unterstützer der europafreundlichen Regierung Conte in Brüssel, Berlin und Paris fanden es dagegen offenbar weder anstößig noch kontraproduktiv, dass ihr Schützling in Rom auf die ohnedies hypertrophe italienische Bürokratie noch weitere „Koordinierungsgremien“ draufsatteln wollte.

Aber wer wollte garantieren, dass der parteilose und weltanschaulich überaus flexible Conte mit seiner von italienischen und europäischen Steuergeldern alimentierten Expertenbasis, aus der bald eine eigene Partei werden könnte, nicht wieder ins europafeindliche Lager der Populisten zurückkehren würde? Deren Regierung hat er von Juli 2018 bis August 2019 schließlich schon einmal geführt. Staatspräsident Sergio Mattarella lässt nach Wegen suchen, um aus den Teilen der zerfallenen Linkskoalition eine neue Regierung zu schmieden, die bis zum Ende der Legislaturperiode im Frühjahr 2023 hält.

Denn baldige Neuwahlen würde nach allen Umfragen die rechte Opposition unter Führung der rechtsnationalistischen Lega von Matteo Salvini und der postfaschistischen Partei „Brüder Italiens“ unter Giorgia Meloni gewinnen, sekundiert von Silvio Berlusconis liberal-konservativer Forza Italia. Die vielen Milliarden aus Brüssel würden dann geradewegs in den Händen der europakritischen italienischen Rechten landen.