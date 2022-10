Regierungsbildung in Italien : Warum Meloni vorerst nichts Verrücktes tun wird

Ein Wahlversprechen, vielleicht ihr wichtigstes, hat die designierte italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni schon eingelöst, vorerst jedenfalls: „keine verrückten Dinge“ zu tun. Dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat Meloni versichert, Italien werde unter ihrer Führung die Politik des scheidenden Ministerpräsidenten Mario Draghi fortsetzen: Kiew weiter mit Geld und Waffen unterstützen, Moskau weiter mit Sanktionen belegen, mit EU und NATO im Ukrainekrieg weiter an einem Strang ziehen. An die Nation und an die internationalen Partner sendet Meloni das Signal, sie werde eine Kabinettsliste „hochkarätiger Persönlichkeiten“ präsentieren, damit die neue Regierung daheim wie im Ausland „bella figura“ mache.

Schon das ist eine Riesenaufgabe, bei der die 45 Jahre alte Politikerin ihr ganzes politisches Geschick braucht. Ihre Koalitionspartner Matteo Salvini und Silvio Berlusconi, politische Alphatiere, wurden vom Wähler arg gestutzt: Zusammen erhielten die „historischen“ Parteien der beiden Männer nicht einmal zwei Drittel des Stimmenanteils, den die bald mächtigste Frau im Land mit ihrer erst von zehn Jahren gegründeten „Neupartei“ erreichte. Wenn sich Meloni in der Schicksalsfrage Krieg daheim nicht gegen die bekennenden Putin-Versteher Salvini und Berlusconi durchsetzen kann, wird ihr Weg vom Rand in die Mitte, von der rechten Schmuddelecke ins politische Zentrum, schon bald zu Ende sein.

Meloni kann die beiden „halbierten“ Parteiführer aber nicht desavouieren, auch nicht gegeneinander ausspielen, denn nur zu dritt verfügt das Rechtsbündnis über die Mehrheit im Parlament. Beim Aufstellen ihrer Re­gierungsmannschaft muss Meloni die Balance finden zwischen parteipolitischem Zwang und fachlicher Kompetenz.

Ein Richtungswechsel im Inneren und nach Europa hinein

Auch in der Finanz- und Europapolitik hat die designierte Regierungschefin nur wenig Spielraum. Italien ist auf die fast 200 Milliarden Euro aus dem ­EU-Wiederaufbaufonds angewiesen, soeben hat die Kommission eine weitere Tranche von 21 Milliarden freigegeben. Einen Zwist, eine Art Weltanschauungskonflikt oder gar einen Rechtsstaatsstreit mit Brüssel kann sich Rom nicht leisten.

Meloni fordert in der europäischen Energiekrise eine europäische Lösung, namentlich eine europäische Deckelung des Gaspreises. Nicht nur in dieser Frage ist sie eine gelehrige Schülerin von Mario Draghi – so sehr, dass der scheidende Ministerpräsident soeben dementieren ließ, er habe den Partnern in der EU garantiert, es werde in Rom einen Regierungswechsel ohne Richtungswechsel geben.

Denn einen Richtungswechsel wird es geben, im Inneren wie nach Europa hinein, vielleicht nicht morgen, aber übermorgen. Eine Mitte-rechts-Regierung unter Meloni wird über eine solide demokratische Legitimierung verfügen: Zum ersten Mal seit 2008 wird ein Spitzenkandidat einer Partei mit einem klaren „Direktmandat“ des Wählers in den Palazzo Chigi, den Amtssitz italienischer Ministerpräsidenten, einziehen statt den Weg dorthin nach Verhandlungen in Hinterzimmern oder nach der Berufung durch den Präsidenten zu finden. Bei Großthemen wie Nation und Migration, Europa als immer engerer Union oder subsidiärer Föderation, traditionelle Familienstruktur statt „Regenbogengesellschaft“ werden sich die nationalen Konservativen in Europa Gehör verschaffen.