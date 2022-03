Italien verteilt EU-Gelder : Zwanzig Millionen Euro für ein 142-Seelen-Dorf

Das 142-Seelen-Dorf Trevinano im nördlichen Zipfel von Latium, wo die mittelitalienische Region um die Hauptstadt Rom an die Toskana und an Umbrien stößt, hat bislang kaum von sich reden gemacht. Aber das hat sich schlagartig geändert. Und das hat mit Brüssel zu tun. Die EU-Kommission hat vor rund einer Woche den Weg für die Überweisung der ersten Tranche des Wiederaufbaupakets der EU in Höhe von 21 Milliarden Euro an Italien freigemacht. Italien erhält unter allen EU-Staaten den mit Abstand größten Anteil am europäischen Wiederaufbaufonds, weil das Land als erstes und mit am schwersten von der Pandemie getroffen wurde. Insgesamt fließen 191,5 Milliarden Euro nach Italien, davon 68,9 Milliarden Euro als Zuschuss und 122,6 Milliarden Euro als zinsgünstiges Darlehen. Das Geld muss bis 2026 ausgegeben werden.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Wenn nicht alles täuscht, wird Trevinano von allen italienischen Dörfern den größten Schwall des Brüsseler Geldregens im Verhältnis zur Einwohnerzahl abbekommen: 20 Millionen Euro. Das Geld wird nicht einfach anteilig an die 142 Einwohner verteilt, das wären 140.845,07 Euro pro Kopf. Vielmehr müssen die Mittel im Rahmen des Programms zur Förderung des strukturschwachen ländlichen Raums nachhaltig eingesetzt werden: zur Stärkung der Wirtschaft und zur Bekämpfung der Abwanderung vor allem junger Leute.