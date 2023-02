Von der endgültigen Verabschiedung des neuen Gesetzes zur privaten Seenotrettung im zentralen Mittelmeer bis zu dessen erster Anwendung vergingen am Donnerstag keine vier Stunden. Gegen 18.30 Uhr erfolgte in Rom die Zustimmung im Senat, mit 84 zu 61 Stimmen. Damit erlangte das Dekret, welches die von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geführte Mitte-rechts-Koalition schon Anfang dieses Jahres erlassen hatte, Gesetzeskraft. Denn in der größeren Kammer des italienischen Parlaments war der Entwurf schon am 15. Februar mit 202 zu 136 Stimmen angenommen worden.

Gegen 22.20 Uhr wurde dann der Besatzung des Rettungsschiffes „Geo Barents“ ein Bescheid ausgehändigt, wonach das Schiff wegen Verstoßes gegen die neuen Bestimmungen für zunächst zwanzig Tage festgesetzt und zudem eine Strafe in Höhe von 10.000 Euro fällig sei.

Das Rettungsschiff, das von der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ betrieben wird, befand sich am Donnerstagabend im Hafen von Augusta im Südosten Siziliens. Von dort sollte die „Geo Barents“ am Freitag zu einem weiteren Rettungseinsatz vor der Küste Libyens und Tunesiens auslaufen.

Scharfe Kritik von Hilfsorganisationen

Den Strafbescheid gegen Besatzung und Eigentümer des Schiffs hatte die Hafenbehörde von Ancona an der Adria ausgestellt. Dort war die „Geo Barents“ am 17. Februar mit 48 geretteten Migranten an Bord eingelaufen, unter ihnen neun Minderjährige. Die italienischen Behörden werfen der Besatzung der „Geo Barents“ vor, im Zusammenhang mit der Rettung dieser 48 Migranten nicht alle erforderlichen Informationen übermittelt zu haben.

Bei „Ärzte ohne Grenzen“ zeigte man sich überrascht, dass die Strafe im Zusammenhang mit dem letzten Rettungseinsatz verhängt worden sei. Denn dabei hatte die Besatzung den neuen Verhaltenskodex genau befolgt: Nach einem einzigen Rettungseinsatz nahm das Schiff wie gefordert sogleich Kurs in Richtung des zugewiesenen Hafens Ancona auf. Beim Einsatz davor Ende Januar hatte die „Geo Barents“ dagegen bei drei Rettungseinsätzen insgesamt 237 Bootsmigranten an Bord genommen und diese dann in La Spezia in Ligurien im Nordwesten Italiens an Land gebracht.

Zwar verbietet das neue Gesetz nicht ausdrücklich mehrere Rettungseinsätze in Folge, es beinhaltet aber die Bestimmung, wonach die erste Rettung unverzüglich den Behörden zu melden und danach sogleich der zugewiesene Hafen anzulaufen sei. „Ärzte ohne Grenzen“ behielt sich gerichtliche Schritte gegen die Festsetzung des Schiffes und gegen die Geldstrafe vor.

Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen hatten in den vergangenen Wochen das neue Gesetz scharf kritisiert. Bei Verstößen drohen der Besatzung Bußgelder zwischen 10.000 und 50.000 Euro sowie die Festsetzung des Schiffs für zunächst zwanzig Tage. Im Wiederholungsfall kann das Schiff beschlagnahmt werden.

Zudem kritisierten Hilfsorganisationen, dass ihnen die italienischen Behörden Häfen zuwiesen, die weit vom Einsatzgebiet im zentralen Mittelmeer entfernt liegen, etwa Ravenna und Ancona an der Adria oder La Spezia in Ligurien. Dadurch stiegen die Kosten für die Rettungseinsätze, zudem dauerte die Fahrt zu und von den weit entfernten Häfen deutlich länger. Die Häfen in Sizilien liegen dem Einsatzgebiet der Rettungsschiffe im zentralen Mittelmeer wesentlich näher.

Appell von Bundestagsabgeordneten, Gesetz nicht zu verabschieden

Mitte Februar hatten 65 Abgeordnete des Deutschen Bundestags das italienische Parlament gebeten, das Dekret nicht in der vorliegenden Form zum Gesetz zu machen. In einem von Julian Pahlke (Grüne) und Hakan Demir (SPD) initiierten Appell hieß es, das Gesetzesdekret stehe im Widerspruch zum internationalen Seerecht, zu Bestimmungen zum Schutz der Menschenrechte und zu europäischem Sekundärrecht. Die Rettungskapazitäten im Mittelmeer würden damit erheblich reduziert.

Ungeachtet der verschärften Bestimmungen für private Seenotretter hat die Zahl der Migrantenankünfte in Italien stark zugenommen. Nach Angaben des Innenministeriums in Rom haben seit Jahresbeginn 14.104 Migranten Italiens Küsten erreicht. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es noch 5345 und im Jahr davor 4304 gewesen. So viele Ankünfte wurden in den ersten zwei Monaten eines Jahres noch nie registriert.

Innenminister Matteo Piantedosi erklärte, dass die Zahl der Migranten noch höher gewesen wäre, hätte die Regierung Meloni seit ihrem Amtsantritt im Oktober nicht die Zusammenarbeit mit Libyen und Tunesien gestärkt. „Auch dank unserer Kooperation konnten die tunesischen und libyschen Behörden seit dem 1. November die Abfahrt von fast 21.000 Migranten verhindern“, sagte Piantedosi. Dies sei „ein wichtiger Erfolg“.

Derzeit erreichen weniger als neun Prozent der Bootsmigranten nach einer Rettung durch private Hilfsorganisationen die italienische Küste. Die allermeisten kommen aus eigener Kraft nach Italien oder werden von der italienischen Küstenwache gerettet.