Italien und die EU : Die Spannungen dürften zunehmen

In der EU mit Skepsis betrachtet: Matteo Salvini (Lega), Silvio Berlusconi (Forza Italia) und Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia, v.l.n.r.) bei der Abschlusskundgebung am Donnerstag in Rom Bild: AP

Sie werde mit jeder Regierung zusammenarbeiten, „die willens ist, mit uns zusammenzuarbeiten“, hat Ursula von der Leyen vorige Woche gesagt. Nach einer Rede an der Universität Princeton war die EU-Kommissionspräsidentin gefragt worden, ob sie mit Besorgnis auf die nahende Wahl in Italien blicke. Diesen Satz unterschlugen Agenturen und italienische Politiker allerdings, um stattdessen einen Satz zu skandalisieren, der kurz danach fiel.

Wenn die Dinge in eine „falsche Richtung“ liefen, hatte von der Leyen fortgesetzt, habe man „Werkzeuge“. Der Lega-Vorsitzende Matteo Salvini forderte sie daraufhin sogleich zum Rücktritt auf. Tatsächlich bezog sich der Satz aber nicht auf ein „falsches“ Wahlergebnis, sondern auf eine Erosion der Rechtsstaatlichkeit, wie von der Leyen mit einem Verweis auf Ungarn und Polen deutlich machte.

Die künstliche Aufwallung zeigt freilich, dass das Verhältnis zwischen Rom und Brüssel schwierig wird, weshalb viele Brüsseler Akteure Mario Draghi nachtrauern, auch liberale Köpfe in der Europäischen Volkspartei und ganz sicher von der Leyen selbst. Der nur noch amtierende Ministerpräsident dürfte sein Land auf den beiden kommenden Gipfeltreffen, am 7. Oktober in Prag und zwei Wochen später in Brüssel, noch vertreten.

Stärkung für Polen und Ungarn

Ob danach Georgia Meloni anreist, hängt von den italienischen Verhandlungen ab. In Brüssel ist jedenfalls registriert worden, dass Lega und Forza Italia Stimmen verloren haben und nur Juniorpartner im Rechtsbündnis sind. Der EVP-Vorsitzende, Manfred Weber von der CSU, der sich für Forza Italia ins Zeug gelegt hatte, schwieg am Montag erst einmal zum Wahlausgang.

Das starke Abschneiden der Brüder Italiens stärkt aus EU-Perspektive die Regierungen in Polen und Ungarn, die ebenfalls für einen nationalistischen, populistischen und mindestens europaskeptischen Kurs stehen. Meloni wurde vor zwei Jahren zur Vorsitzenden der Europäischen Konservativen und Reformer, kurz EKR, gewählt. Diese Parteienfamilie wurde früher von den britischen Tories dominiert. Seit dem Brexit gibt die polnische Regierungspartei PiS dort den Ton an, sie stellt auch die Hälfte der Abgeordneten im Europäischen Parlament. Von dort bekam Meloni am Sonntag schon Glückwünsche, bevor sie selbst ihren Wahlsieg erklärt hatte. Zum ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán wiederum pflegt sie eine enge politische und persönliche Freundschaft. Als das EU-Parlament Ungarn kürzlich in einer – politisch folgenlosen – Resolution als „Wahl-Autokratie“ einstufte, sprang sie Orbán sogleich zur Seite.

Russland-Kurs wird wohl bleiben

Relevant wird dies im laufenden Verfahren gegen Ungarn zum Schutz des EU-Haushalts vor Korruption. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, mehr als 7,5 Milliarden Euro einzufrieren, Ungarn aber Zeit bis Mitte November gegeben, um tiefgreifende Reformen zu verwirklichen. Geschieht dies nicht, müssen die Mitgliedstaaten im Dezember über diese Strafe abstimmen. Diplomaten zeigten sich bisher zuversichtlich, dass die notwendige Mehrheit dafür zusammenkommt: 15 Staaten, die 65 Prozent der EU-Bevölkerung auf sich vereinen. Wenn Italien nun abspringt, nach der jüngsten Wahl womöglich auch Schweden, wird das deutlich schwerer.

Anders ist die Gefechtslage, wenn es um die von Orbán kritisierten Sanktionen gegen Russland geht. Bei diesem Thema steht Meloni fest an der Seite Polens und aller anderen Staaten. Die Putin-Verehrer Salvini und Berlusconi dürften zu schwach sein, um daran etwas zu ändern. Eher allein auf weiter Flur steht Meloni dagegen mit ihrer Forderung, die Kriterien für die Vergabe der Milliarden aus dem Corona-Hilfsfonds neu zu verhandeln. Italien stehen hier knapp 70 Milliarden Euro an Zuschüssen zu, so viel wie keinem anderen Land. Die Kommission hat Neuverhandlungen schon ausgeschlossen, wird sich aber flexibel zeigen, wenn es darum geht, auch die Energiekrise zu bewältigen. Daran haben alle Staaten ein Interesse, und bisher wurden erst zehn Prozent der gesamten Mittel ausgezahlt.

In der Migrationspolitik stellt man sich dagegen in Brüssel darauf ein, dass Matteo Salvini sich abermals als Hardliner profilieren wird, wie schon in seiner kurzen Zeit als Innenminister 2018/19. In den vergangenen Monaten waren die Staaten einer Reform des Asylsystems nähergekommen. Die Mittelmeeranrainer werden durch Umsiedlungen entlastet, im Gegenzug stimmten sie einem Screening von Asylbewerbern zu. Das alles läuft zunächst testweise und auf geringem Niveau, noch sind die notwendigen Rechtsakte nicht verabschiedet. Rom muss sich entscheiden, ob es an diesem pragmatischen Weg festhält oder den mühsam erarbeiteten Konsens beiseiteschiebt – und auf Migranten sitzen bleibt, die per Schiff übers Mittelmeer kommen.