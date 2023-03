Aktualisiert am

Gewalt in Italien : Schwarzhemden in neuer Gestalt?

Vor einer Schule in Florenz schlagen rechte Aktivisten brutal auf linke Aktivisten ein. Der Fall bewegt Italien und weckt Erinnerungen an dunkle Zeiten vor 100 Jahren.

Demonstration am 21.02.2023 in Florenz Bild: action press

War der Vorfall vom 18. Februar vor dem Michelangiolo-Gymnasium von Florenz eine Prügelei zwischen politisch konkurrierenden Schülergruppen oder das Wetterleuchten des wiederkehrenden Faschismus? Das sehen Anhänger des rechten und des linken Lagers in Italien naturgemäß unterschiedlich. Ihren Streit tragen sie seither mit zunehmender Lautstärke aus, in den traditionellen wie vor allem in den sozialen Medien, aber auch auf der Straße mit Demonstrationen.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Für dieses Wochenende haben linke Parteien, Gewerkschaften und Organisationen einstiger Partisanenkämpfer zur Großkundgebung nach Florenz zum „antifaschistischen Samstag“ eingeladen. Elly Schlein, die neue Parteivorsitzende der italienischen Sozialdemokraten, wird dabei ihren ersten Auftritt vor großem Publikum absolvieren, seit ihrem überraschenden Sieg bei der Parteiwahl am vergangenen Sonntag. Auch der Vorsitzende der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung, der frühere Ministerpräsident Giuseppe Conte, hat sein Kommen zugesagt.