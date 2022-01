Italien sucht Präsidenten : Draghi, Berlusconi – oder eine Frau?

Italien bekommt bald einen neuen Präsidenten. Silvio Berlusconi gilt als Favorit des rechten Lagers. Der Schrecken der Linken will Politiker der Mitte mit einem Versprechen an Draghi überzeugen.

Seit Wochen prägt die Frage, wer die Nachfolge von Sergio Mattarella im Amt des Staatspräsidenten antreten wird, die politische Debatte in Italien. Sein siebenjähriges Mandat endet am 3. Februar. Jetzt ist immerhin klar, wann die Wahl beginnen wird: Der Präsident der Abgeordnetenkammer, Roberto Fico von der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung, legte den Beginn der gemeinsamen Sitzungen der beiden Kammern des Parlaments auf den 24. Januar fest. Doch jenseits der „heiligen“ Regeln des Prozederes bleibt fast alles im Dunkeln. Man hat die Wahl eines italienischen Staatsoberhaupts mit dem Konklave im Vatikan verglichen: So wie mancher Kirchenfürst, der zuvor als „papabile“ galt und hernach wieder als „einfacher“ Kardinal aus der Sixtinischen Kapelle trat, so scheiterte bei der Präsidentenwahl schon manch hoch gehandelter Favorit frühzeitig.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Weil die Republik Italien eine parlamentarische und keine Präsidialdemokratie ist, wird das Staatsoberhaupt – wie in Deutschland – nicht direkt vom Volk gewählt, sondern von einer Art Bundesversammlung bestimmt. Die 1009 Wahlberechtigten dieser Versammlung heißen „grandi elettori“, und sie setzen sich aus den 315 gewählten Senatsmitgliedern und den sechs auf Lebenszeit ernannten Senatoren sowie den 630 Abgeordneten der größeren Parlamentskammer und schließlich den 58 Delegierten aus den Parlamenten der 20 Regionen zusammen.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Ihre Stimme geben die „grandi elettori“ geheim ab, indem sie in hölzernen Kabinen, die zwischen den Sitzreihen der Abgeordnetenkammer aufgestellt werden, den Namen ihres bevorzugten Kandidaten handschriftlich auf den leeren Wahlzettel schreiben, diesen zusammenfalten und sodann in eine Urne werfen. Das dauert. In den ersten drei Wahlgängen braucht es die Zweidrittelmehrheit, also 673 Stimmen, vom vierten Wahlgang an genügt die absolute Mehrheit, das sind 505 Stimmen.

Die Entscheidung fällt wohl in der Mitte

Dass die Wahl schon in den ersten drei Durchgängen entschieden wird, ist historisch der Ausnahmefall. Sowohl Amtsinhaber Mattarella sowie dessen unmittelbarer Vorgänger Giorgio Napolitano wurden jeweils im vierten Wahlgang gewählt. Letztmals gelang es 1999 Carlo Azeglio Ciampi, schon im ersten Durchgang gewählt zu werden. 1971 brauchte Giovanni Leone dagegen 23 Wahlgänge, ehe er mit den Vorbereitungen seines Umzugs in den Präsidentenpalast auf dem Quirinalshügel beginnen konnte.

Auch dieses Jahr dürfte die Entscheidung frühestens im vierten Wahlgang fallen. Alles deutet auf eine oder mehrere Kampfabstimmungen zwischen einem Kandidaten des linken und des rechten Lagers hin. Und hier beginnen die Rechenspiele der politischen Mathematik. Zwar ist noch niemand von einer Partei oder einem Bündnis offiziell nominiert worden. Aber weit mehr als bloß informell gelten der inzwischen 85 Jahre alte frühere Ministerpräsident Silvio Berlusconi als wahrscheinlicher Kandidat der Rechten und der amtierende Ministerpräsident Mario Draghi (74) als dessen Herausforderer aus dem Lager der Linken.

Die Parteien der Rechten – von Berlusconis christlich-demokratischer Forza Italia über die rechtsnationale Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini bis zu den postfaschistischen „Brüdern Italiens“ unter Giorgia Meloni – kommen zusammen auf 451 Stimmen unter den „grandi elettori“. Die Parteien der Linken – die Fünf-Sterne-Bewegung, die Sozialdemokraten und einige Kleinparteien – bringen es auf 414 Stimmen. Wenn beide Lager zusammenhalten, fällt die Entscheidung mithin in der politischen Mitte, zu der namentlich die Partei Italia Viva des früheren Ministerpräsidenten Matteo Renzi sowie die zahlreichen fraktions- und parteilosen Abgeordneten und Senatoren im sogenannten „gruppo misto“ gehören.

Diäten und Ruhebezüge im Hinterkopf?

Welche anderen „Joker-Kandidaten“ gute Chancen haben, wenn sich keiner der „Duellanten“ durchsetzen kann, ist schwer zu sagen. Könnte es Justizministerin Marta Cartabia (58), Senatspräsidentin Maria Elisabetta Casellati (75) oder eher die einstige Bildungsministerin Letizia Moratti (72) sein? Für die drei spricht der Umstand, dass viele meinen, es sei an der Zeit, erstmals eine Frau mit dem höchsten Staatsamt zu betrauen. Als weitere potentielle Kandidaten werden etwa der frühere Ministerpräsident Giuliano Amato (83) und der ehemalige Präsident des Abgeordnetenhauses Pier Ferdinando Casini (66) genannt.

Mehr zum Thema 1/

Für die Linke ist Berlusconi unwählbar, die Rechte lehnt Draghi ab. Berlusconi wirbt mit dem Versprechen, er werde im Falle seiner Wahl Italien auf europafreundlichem Kurs halten und für innenpolitische Stabilität sorgen, indem er Draghi bis zum Ablauf der Legislaturperiode im März 2023 auf dessen Posten als Ministerpräsident belassen werde.

Es gilt andererseits als gesichert, dass die regierende breite Koalition, zu der außer Melonis „Brüder Italiens“ alle maßgeblichen Parteien der Linken und der Rechten gehören, zerfallen würde und dass Neuwahlen nötig wären, wenn Draghi Staatspräsidentwerden würde. Vorgezogene Wahlen würde ausweislich jüngster Umfragen das rechte Lager gewinnen. Und wegen der 2019 beschlossenen Verkleinerung beider Kammern um jeweils ein Drittel werden nach den nächsten Wahlen 415 gegenwärtige Mandatsträger nicht mehr dem Parlament angehören, die Mehrzahl vom linken Lager. Berlusconi kann ihnen ein weiteres Jahr großzügige Diäten und anschließend volle Ruhebezüge garantieren.