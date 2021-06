Aktualisiert am

Corona in Italien

Corona in Italien :

Corona in Italien : „2021 muss das Jahr der Rückkehr zur Normalität werden“

Seit Januar 2020 wurde der Pandemie-Notstand in Italien vier Mal verlängert. Ministerpräsident Draghi will ihn offenbar noch mal ausweiten – bis zum Jahresende. Widerstand kommt von Oppositionsführerin Meloni und Lega-Chef Salvini.

Wollen, dass der Corona-Notstand bald endet: Giorgia Meloni und Matteo Salvini, hier am 2. Juni in Rom Bild: AFP

In der Regierungskoalition in Rom gibt es Streit über eine mögliche Verlängerung des Notstands zur Bekämpfung der Pandemie. Den Notstand hatte die damals von Giuseppe Conte geführte Koalitionsregierung von linkspopulistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten am 31. Januar 2020 ausgerufen. Die Gültigkeit des entsprechenden Dekrets wurde vier Mal verlängert, zuletzt bis zum 31. Juli 2021.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Wie italienische Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten, strebt der seit diesem Februar amtierende Ministerpräsident Mario Draghi eine weitere Verlängerung des Notstands bis zum Jahresende an. Damit könnten vom Ministerpräsidentenamt sowie vom Kabinett auch weiterhin weitreichende Dekrete ohne Konsultation des Parlaments erlassen werden.

Speranza korrigierte seine Haltung

Sogar Gesundheitsminister Roberto Speranza von der linken Splitterpartei „Freie und Gleiche“, der sich seit dem Beginn der Pandemie stets für die härtesten Einschränkungen ausgesprochen hatte, bezeichnete am Dienstag ein mögliches Ende des Notstands in rund anderthalb Monaten als „positives Signal“ für das Land.

Im Amt des Ministerpräsidenten hat man den Richtungswechsel des Gesundheitsministers mit Überraschung aufgenommen und bereitet sich auf eine kontroverse Debatte in der fälligen Kabinettssitzung vor. Speranza korrigierte seine Haltung am Mittwoch und konzedierte, man müsse „prüfen, ob die Bedingungen gegeben“ seien für eine Beendigung des Notstands, schließlich könne sich die pandemische Lage bis Ende Juli wieder verschlechtern.

Der Vorsitzende der rechtsnationalen Lega, der frühere Innenminister Matteo Salvini, sprach sich unzweideutig für ein Ende des Notstands aus. Die Lega ist seit Februar 2021 Teil der breiten Koalition unter Regierungschef Draghi. Er habe mit Draghi noch nicht über die Frage sprechen können, sagte Salvini, aber nach seiner Überzeugung seien „die Bedingungen für eine Verlängerung des Ausnahmezustands nicht gegeben“. Auch Salvini bezeichnete das mögliche Ende des Notstands Ende Juli als „gute Botschaft, wonach das Schlimmste überstanden ist“. 95 Prozent der Menschen über 80 Jahre seien durch Impfung geschützt, die Infektionszahlen gingen zurück, sagte Salvini.

Im Falle einer Kampfabstimmung im Kabinett dürften sich die linken Koalitionsparteien auf die Seite Draghis schlagen. Draghi selbst warnte: „Wir müssen noch vorsichtig sein. Es stimmt zwar, dass das Ende der Pandemie in Sicht ist, wir haben sie aber noch nicht hinter uns gelassen.“

Auch die für Regionalangelegenheiten zuständige Ministerin Mariastella Gelmini von der konservativ-liberalen Forza Italia, die sich zu Wochenbeginn noch für ein Ende des Notstands ausgesprochen hatte, unterwarf sich offenbar der Kabinettsdisziplin und versicherte am Mittwoch, die Regierung werde „über eine Verlängerung des Notstands nach Konsultationen mit dem wissenschaftlich-technischen Beirat und nach Maßgabe der Wissenschaft“ entscheiden. Man dürfe die Variante Delta nicht unterschätzen, mahnte Gelmini.

Giorgia Meloni von der postfaschistischen Partei „Brüder Italiens“ will von einer abermaligen Verlängerung des Notstands dagegen unter keinen Umständen etwas wissen. Die „Brüder Italiens“ sind derzeit die einzige Oppositionspartei von nennenswerter Größe. Meloni sprach von einer „verrückten Vorstellung“, dass der Notstand anderthalb Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie ein weiteres Mal verlängert werden solle.

Mehr zum Thema 1/

„2021 muss das Jahr der Rückkehr zur Normalität werden“, sagte Meloni: „Wir können die Pandemie mit den üblichen Instrumenten der Machtausübung kontrollieren, in Übereinstimmung mit der Verfassung und ohne Beschneidung der Rechte des Parlaments.“

Fällt bald die Maskenpflicht im Freien?

Unterdessen hieß es aus dem Amt des Ministerpräsidenten, die Regierung erwäge die Aufhebung der Pflicht zum Maskentragen im Freien zum 15. Juli – dem Vorbild Frankreichs und anderer EU-Staaten folgend. Noch in dieser Woche wird zudem das Dekret zum italienischen „Green Pass“ erwartet. Die digitale Bescheinigung für Geimpfte, Genesene und Getestete soll von Apotheken, Hausärzten und Polikliniken ausgestellt werden.

Die Vorlage des „Green Pass“ ist für Konzerte, für Kultur- und Sportveranstaltungen, bei Messen und Kongressen sowie bei Besuchen in Altersheimen erforderlich. In Restaurants und im Gastgewerbe müssen die Betreiber die Vorlage eines „Green Pass“ nicht verlangen.