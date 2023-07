Aktualisiert am

Eine Kampfansage an die „roten Roben“

Justizreform in Italien

Justizreform in Italien :

Justizreform in Italien : Eine Kampfansage an die „roten Roben“

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit ihrem langjährigen politischen Weggefährten Ignazio La Russa am 2. Juni 2023 in Rom Bild: AP

Die italienische Regierung will die Justiz reformieren. Die Politik dürfe vor ihr nicht länger einknicken. Vorwürfe gegen Meloni-Vertraute, mit dem Gesetz in Konflikt zu stehen, heizen die Debatte über seine Pläne an.