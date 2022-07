Wahlkampf in Italien : Salvini verspricht Blockade illegaler Migration

Der Vorsitzende der rechtsnationalen Lega Matteo Salvini am 20. Juli im Senat in Rom Bild: EPA

Der frühere italienische Innenminister Matteo Salvini will das Problem der illegalen Migration zu einem zentralen Wahlkampfthema für die vorgezogene Parlamentswahl am 25. September machen. Der Parteichef der rechtsnationalen Lega wird deshalb in der kommenden Woche auf die Insel Lampedusa reisen, den südlichsten Außenposten Italiens im Mittelmeer.

Das dortige Aufnahmezentrum, ausgelegt für 350 Menschen, ist abermals mit rund 1900 Menschen überfüllt, unter ihnen mehrere Frauen mit Säuglingen. Schon vor gut zwei Wochen hatte das Innenministerium in Rom die Räumung des mit fast 2000 Personen überbelegten Lagers angeordnet und die Bootsmigranten nach Sizilien bringen lassen.

Salvini kündigte an, im Falle einer Regierungsübernahme durch das Mitte-rechts-Bündnis werde ein Innenminister von der Lega „diese unkontrollierten Ankünfte blockieren“. Während seiner Amtszeit als Innenminister von Juni 2018 bis September 2019 hatte Salvini die Schließung aller Häfen des Landes für Schiffe mit geretteten Bootsmigranten an Bord verfügt. Seiner parteilosen Amtsnachfolgerin Luciana Lamorgese wirft Salvini vor, nicht entschieden genug gegen die illegale Einwanderung vorzugehen.

Überfülltes Aufnahmezentrum auf Lampedusa

Weil derzeit fast Windstille über dem zentralen Mittelmeer herrscht, machen sich besonders viele Flüchtlingsboote von der Küste Nordafrikas auf den gefährlichen Weg nach Norden. Seit Montag kamen rund 900 Bootsmigranten auf Lampedusa an, meist an Bord von kleineren Booten. Am Samstag rettete die italienische Küstenwache 674 Personen, überwiegend junge Männer aus Syrien und Ägypten, aus einem völlig überfüllten Fischerboot und brachte sie in Messina auf Sizilien an Land. Von dem Holzboot wurden auch die Leichen von fünf Männern geborgen, die auf der Überfahrt verdurstet waren.

Das Rettungsschiff „Geo Barents“ von Ärzte ohne Grenzen wartet mit 52 Geretteten an Bord auf die Zuweisung eines italienischen Hafens. Das deutsche Rettungsschiff „Sea Watch 3“ hat in den vergangenen Tagen 439 Migranten aus Seenot an Bord genommen, auf der „Ocean Viking“ von SOS Méditerranée befinden sich 387 Personen. Nach Angaben des Innenministeriums sind seit Jahresbeginn knapp 37.000 Migranten nach der Überfahrt über das Mittelmeer in Italien angelandet. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 27.000 und im Jahr zuvor rund 12.000 gewesen.

Salvini versprach bei Wahlkampfauftritten, in den ersten hundert Tagen einer Mitte-rechts-Regierung aus Lega, der postfaschistischen Partei Brüder Italiens von Giorgia Meloni und der christdemokratischen Forza Italia des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi werde mittels neuer Sicherheitsdekrete die illegale Migration gestoppt werden. Zwar liegen die drei Parteien des Mitte-rechts-Bündnisses in jüngsten Umfragen vor den Linksparteien in Führung. Doch rund 40 Prozent der Wähler geben an, sich noch nicht entschieden zu haben, für welche Partei und welches politische Lager sie am 25. September stimmen werden.