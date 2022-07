Neuwahlen in Italien : Die Postfaschistin

Giorgia Meloni war die Schnellste. Während sich am Mittwochnachmittag im Senat der ultimative Schiffbruch Mario Draghis und seiner Koalition der „nationalen Einheit“ vollzog, stand sie schon auf der Wahlkampfbühne. Motto der Veranstaltung auf der Piazza Vittorio in Rom: „Schluss mit den Spielereien in den Regierungspalästen. Ich will wählen.“

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Meloni ist in Hochform. In zwei, drei Sätzen zerlegt sie die Regierungszeit des ehemaligen EZB-Präsidenten – und die Chefs der linken Parteien gleich mit. „Ich weiß, wie man diese Nation zu regieren hat“, ruft sie. „Wenn in zwei Monaten Wahlen sind, dann ist das Mitte-rechts-Bündnis bereit.“ Und zwar zur Regierungsübernahme – mit ihr als neuer Ministerpräsidentin. Giorgia Meloni führt die postfaschistische Partei „Fratelli d’Italia“, die Brüder Italiens. Sie will an die Macht und macht kein Geheimnis daraus. Sie ist überzeugt, dass sie im Bündnis mit der rechtsnationalen Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini und der christdemokratischen Forza Italia von Silvio Berlusconi bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 25. September siegen wird.