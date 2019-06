FAZ Plus Artikel Flüchtlinge in Italien :

FAZ Plus Artikel Flüchtlinge in Italien : Sie haben mehr Glück gehabt

Unnachgiebig: Salvini, hier in einer Fernsehsendung, verweigert dem Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ die Einfahrt in den Hafen von Lampedusa. Bild: dpa

Flughafen Rom-Fiumicino, Terminal 3, Flugsteig E55. Flug aus Beirut, Donnerstag, 11.45 Uhr. Es kommen an: 77 Flüchtlinge aus Syrien, die meisten aus Idlib und Aleppo. Manche waren seit Jahren, manche nur ein paar Monate in Flüchtlingslagern im Libanon. Die Frauen, allesamt mit Kopftüchern, und die Männer sind bewegt, die vielen Kinder erschöpft. Säuglinge und kleine Kinder schlafen fest in den Armen ihrer Mütter und Väter. Die Kriegsflüchtlinge tragen ein großes Transparent vor sich her mit der bunten Aufschrift „Benvenuti in Italia“, darunter ist der Willkommensgruß auch auf Arabisch zu lesen.

Und dann skandieren sie, es sind wohl ihre ersten Worte auf Italienisch: „Viva, viva l’Italia! Viva, viva la pace!“ Das haben ihnen die Helfer der katholischen Gemeinschaft „Sant’Egidio“ und des Verbandes der evangelischen Kirchen in Italien beigebracht, von denen auch das Transparent stammt. Die hellen Stimmen jener Kinder, die nicht schlafen, sind deutlich lauter zu hören als die dunkel-schüchternen Stimmen der Erwachsenen. Auch die Helfer skandieren beim Einmarsch in die leere Ankunftshalle, die für den Anlass abgesperrt wurde, kräftig mit.