Ministerpräsident Draghi kündigt Rücktritt an

Regierungskrise in Italien

Regierungskrise in Italien : Ministerpräsident Draghi kündigt Rücktritt an

Ein turbulenter Tag in Rom: Die Fünf Sterne boykottieren wie angekündigt eine Vertrauensabstimmung im Senat, Ministerpräsident Draghi bekommt trotzdem eine Mehrheit – und kündigt kurz darauf seinen Rücktritt an.

Mario Draghi, Ende Juni beim EU-Gipfel in Brüssel. Bild: Reuters

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat nach wochenlangem Streit in seiner Regierungskoalition seinen Rücktritt angekündigt. Er werde am Abend sein Rücktrittsgesuch bei Präsident Sergio Mattarella einreichen, erklärte Draghi am Donnerstag laut seinem Büro gegenüber seinem Kabinett. Die Koalition der „Nationalen Einheit“, die seine Regierung getragen habe, existiere nicht mehr. Damit seien die Bedingungen zur Fortsetzung seiner Arbeit nicht mehr gegeben.

Wenige Stunden davor hatte die an der Regierungskoalition beteiligte Fünf-Sterne-Bewegung eine Vertrauensabstimmung über ein Regierungsvorhaben im Senat boykottiert. Draghi erreichte die nötige Mehrheit in der Parlamentskammer dann zwar dennoch. Zuvor hatte er aber angekündigt, dass er die im Februar 2021 zur Bewältigung der Corona-Krise und ihrer wirtschaftlichen Folgen gebildete Einheitsregierung ohne Unterstützung der Fünf-Sterne-Bewegung nicht weiter führen würde.

Im Anschluss an die Abstimmung am Donnerstag mach sich Draghi direkt auf den Weg zu Präsident Mattarella.