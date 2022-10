Italiens neue Regierung : Giorgia Meloni offiziell als Ministerpräsidentin vereidigt

Im Eiltempo hat Giorgia Meloni die ersten Schritte an die Spitze der italienischen Regierung absolviert. Am Freitagnachmittag kam sie zu Staatspräsident Sergio Mattarella mit der kompletten Kabinettsliste in der Hand in den Quirinalspalast und nahm den Auftrag zur Regierungsbildung sogleich „ohne Vorbehalt“ an. Gewöhnlich gehört der Zwischenschritt der vorbehaltlichen Annahme des Regierungsauftrags zur Dramaturgie der Regierungsbildung in Rom. Bis zur Vorstellung des endgültigen Regierungsteams und zu dessen Vereidigung vergehen dann ein paar Tage. Der Präsident kann während dieses „retardierenden Moments“ einzelne Personalvorschläge für Regierungsposten zurückweisen, denn gemäß Verfassung bestätigt das Staatsoberhaupt jedes einzelne Kabinettsmitglied.

Nicht so an diesem historischen Wochenende, da erstmals eine Frau in Italien das höchste Regierungsamt übernahm. Meloni sagte nach dem Gespräch mit Mattarella am Freitagnachmittag: „Wir sind bereit.“ Und der 81 Jahre alte Präsident unterstützte die 45 Jahre junge Politikerin ausdrücklich in ihrer Eile. Die Konsultationen der Vorsitzenden der rechtskonservativen Partei Brüder Italiens, Siegerin bei den Neuwahlen vom 25. September, mit ihren Bündnispartnern – der rechtsnationalen Lega von Matteo Salvini und der christdemokratischen Forza Italia unter Silvio Berlusconi – hätten weniger als einen Monat in Anspruch genommen, lobte Mattarella. Die rasche Regierungsbildung sei „wegen des klaren Wahlergebnisses möglich gewesen – und es war auch angezeigt in Anbetracht der schwierigen Verhältnisse daheim und auf internationaler Ebene“.

Die feierliche Vereidigung der von Meloni geführten Mitte-rechts-Regierung erfolgte dann am Samstagvormittag, gerade einmal 16 Stunden nach Erteilung des Regierungsauftrags, bei spätsommerlichem Sonnenschein. Als Erste legte Meloni, erkennbar bewegt, den Amtseid vor Präsident Mattarella ab. Die Schwurformel musste sie nicht von dem vor ihr liegenden Blatt ablesen, sie sprach den Eid auswendig. Es folgten die übrigen 24 Kabinettsmitglieder.

Nur sechs Ministerinnen

Unter ihnen sind nur sechs Ministerinnen, das ist ein geringerer Frauenanteil als in den vorangegangenen Kabinetten, die freilich allesamt von einem Mann geführt worden waren. Für die scheidende Regierung unter dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi, der am Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel von seinen europäischen Amtskollegen mit Wehmut verabschiedet wurde, waren 23 Minister tätig. Das Durchschnittsalter der Regierung Meloni liegt bei 60 Jahren. Jüngstes Kabinettsmitglied ist die Regierungschefin selbst, Seniorin der Ministerrunde ist mit 76 Jahren Maria Elisabetta Casellati von der Forza Italia, ehedem Senatspräsidentin und nun Ministerin für institutionelle Reformen.

Neun Posten im neuen Kabinett werden von Politikern der Brüder Italiens bekleidet, über jeweils fünf Ressorts verfügen die Lega und die Forza Italia. Damit sind die kleineren Koalitionspartner im Kabinett deutlich überrepräsentiert im Vergleich zum Stimmenanteil, den sie bei den Wahlen im September erringen konnten: Auf die Brüder Italiens waren 26 Prozent entfallen, die Lega war auf knapp neun und die Forza Italia auf gut acht Prozent gekommen.

Zudem sind Lega-Chef Matteo Salvini, der das Ressort für Verkehr und Infrastruktur übernimmt, sowie Außenminister Antonio Tajani, stellvertretender Parteichef von Berlusconis Forza Italia, jeweils stellvertretende Ministerpräsidenten. Fünf Ministerien, darunter Schlüsselressorts wie das Innenministerium sowie das Gesundheits- und das Arbeitsministerium, werden von parteilosen Fachleuten geführt.

Die formale Amtsübergabe des Kabinetts Draghi an die Regierung Meloni erfolgt am Sonntagvormittag im Palazzo Chigi, dem Amtssitz italienischer Ministerpräsidenten. Dabei übergibt Draghi das Glöckchen, mit dem der Regierungschef die Kabinettssitzungen einläutet, an seine Amtsnachfolgerin. Die Vertrauensabstimmungen im Abgeordnetenhaus und im Senat, die für Dienstag angesetzt sind, gelten als Formsache. In beiden Parlamentskammern verfügt die Mitte-rechts-Koalition über eine Mandatsmehrheit von jeweils gut 58 Prozent. Dass Abweichler aus den Koalitionsfraktionen schon so früh in der Legislaturperiode der Regierung mit abweichendem Stimmverhalten einen Denkzettel verpassen, glaubt in Rom niemand.

Meloni versprach auf Twitter, ihre „hochkarätige Exekutive“ werde „schnell die Arbeit aufnehmen, um auf die drängenden Probleme der Nation und der Bürger zu reagieren“. Vize-Regierungschef Salvini gratulierte in den sozialen Medien sich und seiner neuen Chefin mit einem gemeinsamen Foto und der Bildunterschrift: „Fünf Jahre zusammen, um Italien zu verändern.“ Das ist eine überaus optimistische Prognose für die Lebenserwartung der 68. Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg. Gewöhnlich halten Regierungen in Rom im Durchschnitt rund anderthalb Jahre. Ministerpräsident Draghi und sein Team waren 20 Monate im Amt.