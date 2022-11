Migration über das Mittelmeer : Melonis erster Schiffbruch

Vor allem gegenüber dem Ausland hat sich die von Giorgia Meloni geführte Mitte-rechts-Koalition in Rom in den ersten zwei Wochen ihrer Amtszeit bemüht, das Bild einer Regierung „Draghi 2.0“ abzugeben. Angesichts des russischen Krieges steht Rom fest der Seite der Ukraine, was man nicht nur in Kiew, sondern auch in Washington und Brüssel mit Genugtuung aufgenommen hat. Finanzminister Giancarlo Giorgetti ist es zudem gelungen, die EU-Kommission und die Finanzmärkte zu überzeugen, dass Rom einen „umsichtigen, realistischen und nachhaltigen An­satz“ beim Haushaltsplan verfolge. Und beim Klimagipfel in Scharm el-Scheich versprach Meloni, Italien werde sich weiterhin im Kampf gegen den Klimawandel engagieren.

In der Innen- und Sicherheitspolitik haben Meloni und ihr Kabinett dagegen auf neue Akzente gesetzt, mit scharfem Vorgehen gegen illegale Rave-Partys und gegen irreguläre Migration. Doch mit ih­rem Plan, Rettungsschiffe privater Hilfsorganisationen mit Bootsmigranten an Bord von italienischen Häfen fernzuhalten, ist die Regierung vorerst gescheitert. Zwar lobten Meloni und Verkehrsminister Matteo Salvini sich selbst dafür, dass eines von vier Rettungsschiffen – die „Ocean Viking“ mit 234 Migranten an Bord – nach tagelangem Ausharren vor der Südostküste Siziliens nun Kurs auf Frankreich genommen habe, statt weiter auf die Zuweisung eines Hafens in Italien zu warten. Doch von der in Rom noch am späten Dienstagabend verbreiteten Nachricht, wonach die Ocean Viking in Marseille anlegen werde, wollte man in Paris am Mittwoch nichts wissen.