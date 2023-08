Gemessen am modischen Erscheinungsbild des Bundestages bietet das italienische Parlament zwar immer noch Haute Couture mit staatstragendem Zuschnitt. Aber auch auf dem politischen Laufsteg in Rom ist der Casual-Look aus Sicht der Regierungspartei Fratelli d’Italia (FdI) offenbar auf dem Vormarsch.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Schon 2019 beklagte ein FdI-Abgeordneter eine allzu legere Sommerbekleidung der weiblichen Parlamentarier und sprach abschätzig von „Montecitorio Beach“. Damit war die Abgeordnetenkammer gemeint, die in Italien umgangssprachlich nach dem römischen Palazzo benannt wird, in dem sie untergebracht ist.

Mit einer Kleiderordnung für die Abgeordnetenkammer wollte die Partei von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nun zumindest für die männlichen Abgeordneten alle Strandvergleiche aus der Welt schaffen – und sich wohl nicht zuletzt auch als Hüterin alter Tugenden profilieren. Es sollte keine Ausnahme geben: Alle Volksvertreter, deren Mitarbeiter sowie Angestellte der Parlamentsverwaltung sollten demnach nur noch mit Krawatte Zutritt zur Abgeordnetenkammer erhalten. Auch für männliche Besucher sahen die Fratelli d’Italia den obligatorischen Schlips vor. Krawatten stehen in der Partei ohnehin hoch im Kurs: Alle neu gewählten FdI-Abgeordneten hatten im Herbst vorigen Jahres von Giorgia Meloni und der Fraktionsführung eine blaue Krawatte mit der italienischen Trikolore geschenkt bekommen.

Auch das Turnschuhverbot wurde gestrichen

Der neue Dresscode der rechtskonservativen Partei enthielt im ersten Entwurf auch ein Turnschuhverbot, mit Anzug und Sneakern sollte niemand mehr ins Parlament gelangen. Die Begründung war geradezu staatsphilosophisch formuliert: Es sei das Grundprinzip jeder demokratischen Institution, dass Form und Inhalt eng miteinander verknüpft seien, hieß es darin. Der FdI-Abgeordnete Salvatore Caiata, der zu den Initiatoren des Entwurfs gehört, formulierte es volkstümlicher. Die Abgeordneten müssten angemessen gekleidet sein, „um Botschafter des ,Made in Italy’ in Italien und in der Welt zu sein“, sagte Caiata. Aus den Reihen der Opposition kam Widerspruch. Es war bemerkenswerterweise ein Abgeordneter der italienischen Grünen, der den Vorwurf zurückwies, die Abgeordneten seien schlecht gekleidet.

Die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung konfrontierte die Parteifreunde von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Mittwoch mit einem schwerwiegenderen Vorwurf: Sie argumentierte, dass deren Stilbewusstsein in Kleidungsfragen schlecht zu den sozialpolitischen Umgangsformen der Regierung passe. „Wenn der Anstand sich eine Krawatte anzieht, aber keine Angst davor hat, 169.000 Familien die Sozialhilfe per SMS zu streichen, dann ist das unglaublich“, wetterte der stellvertretende Vorsitzende der Fünf-Sterne-Bewegung in der Abgeordnetenkammer. Wer sich derart verhalte, dem verhelfe selbst ein Smoking nicht zu Anstand, so Ricardo Ricciardi. Er spielte darauf an, dass die Sozialbehörde INPS vor einigen Tagen 169.000 Bürgern per SMS kurz und knapp mitgeteilt hatte, sie würden von Anfang September an keine staatliche Unterstützung mehr erhalten.

Die Koalitionspartner Melonis von Lega und Forza Italia wollten sich diesen Vorwurf nicht zu eigen machen. Aber offenbar waren Krawattenpflicht und Turnschuhverbot auch in der Regierungskoalition nicht mehrheitsfähig: Beides wurde aus dem ersten Entwurf der Kleiderordnung gestrichen. Dabei gilt im Senat, der zweiten Kammer des italienischen Parlaments, schon lange eine Krawattenpflicht.

Und die weiblichen Parlamentarier? Für sie enthielt die Kleiderordnung keine spezifischen Vorschriften. Das veranlasste die Lega-Abgeordnete Simonetta Matone dazu, auch für Frauen eine angemessene Garderobe im Parlament zu fordern. „Wir sind hier nicht beim Joggen“, sagte Matone. Am Ende blieb nicht mehr viel übrig von der Kleiderordnung der Fratelli d’Italia. In dem Entwurf, der am Mittwoch schließlich von der Regierungsmehrheit in der Abgeordnetenkammer verabschiedet wurde, heißt es nur noch, das Präsidium der Abgeordnetenkammer möge die Einführung konkreter Kleidervorschriften prüfen, die im Einklang mit Respekt und Würde der Institution stünden.