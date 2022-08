Italien streitet über Migration : „Weiß Meloni, dass eine Seeblockade ein Kriegsakt ist?“

Oppositionsführerin Giorgia Meloni, hier am 28. Juli 2022 in Rom, fordert eine (italienische) Seeblockade vor der Küste Nordafrikas. Bild: EPA

Der Umgang mit der illegalen Migration rückt nun doch immer mehr ins Zentrum des Wahlkampfs zu den vorgezogenen Parlamentswahlen am 25. September in Italien. Die scheidende Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi hob am Wochenende hervor, dass das am 10. Juni vereinbarte Abkommen zur fairen Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU nun Wirkung zeige.

Das Innenministerium in Rom teilte mit, eine Delegation aus Paris habe in der vergangenen Woche in der Stadt Bari in der süditalienischen Region Apulien Vorbereitungen für den Transfer einer Gruppe von Migranten nach Frankreich getroffen. Eine Delegation aus Berlin werde noch in diesem Monat in Italien erwartet, hieß es in Rom. Wie viele Mi­granten Paris und Berlin aufnehmen werden, teilte das Innenministerium hingegen nicht mit.