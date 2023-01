Aktualisiert am

Hohe Spritpreise in Italien : Tankstellenbetreiber fühlen sich als Sündenböcke

In Italien sind die Steuernachlässe auf Benzin und Diesel ausgelaufen. Dabei hatte Ministerpräsidentin Meloni im Wahlprogramm faktisch deren Beibehaltung versprochen. Nun versucht ihre Regierung den Preisanstieg zu drosseln.

Mehr als 2 Euro für den Liter Diesel: Die Preisanzeige einer Mailänder Tankstelle am 11. Januar 2023 Bild: picture alliance / ROPI

Der Kampf gegen die steigenden Preise für Kraftstoff wird zur ersten ernsten Bewährungsprobe für die Koalitionsregierung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Am Wochenende trat ein Dekret in Kraft, das Spekulationen an den Zapfsäulen verhindern und den Preisauftrieb drosseln soll. Tankstellenpächter müssen nicht nur die von ihnen geforderten unterschiedlichen Literpreise für Selbstbedienung und Tankwartservice klar ausweisen, sondern auch den vom Wirtschaftsministerium täglich ermittelten Durchschnittspreis für den betreffenden Kraftstoff.

Tankstellenbetreibern drohen Strafen von bis zu 6000 Euro, wenn sie Benzin- und Dieselpreise sowie den nationalen Durchschnittspreis nicht klar ausschildern. Verstößt eine Tankstelle dreimal dagegen, kann sie für sieben bis 90 Tage geschlossen werden.

Tankstellenbetreiber wollten streiken

Die Tankstellenbetreiber kritisierten die Maßnahme als unverhältnismäßig und ungerecht und drohten zunächst mit einem zweitägigen Streik Ende Januar. Nach einem Treffen mit der Regierung setzten sie die Streikdrohung aus. Ein weiteres Treffen zwischen Regierung und Tankstellenbetreibern ist für diesen Dienstag geplant.

In einer ersten Reaktion auf das Inkrafttreten des Dekrets zeigte sich ein Vertreter der Tankstellenpächter enttäuscht und warf der Regierung vor, sie versuche die Tankstellenbetreiber zum Sündenbock für ihr eigenes Versagen im Kampf gegen die gestiegenen Energiepreise zu machen.

Am Jahresende waren die von der Vorgängerregierung unter Mario Dra­ghi kurz nach Beginn des Ukrainekrieges gewährten Steuernachlässe für Benzin und Diesel ausgelaufen. Die Steuerermäßigungen hatten zunächst 30 Cent, zuletzt 18 Cent pro Liter betragen. Dadurch war Kraftstoff in Italien während mehrerer Monate billiger als in Österreich und Deutschland.

Die Steuernachlässe kosteten den Staat „eine Milliarde im Monat“, sagte Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti von der rechtsnationalen Lega zur Begründung für das Ende der faktischen Treibstoffsubvention. Dank der zuletzt gesunkenen Ölpreise fiel der Preisanstieg für Treibstoff im Vergleich zu früheren Höchstpreisen moderat aus. In der Woche von 1. bis 8. Januar lagen die Preise im Landesdurchschnitt um knapp 17 Cent pro Liter über dem Niveau vor dem Jahreswechsel – der Preisanstieg entsprach also nahezu der ausgelaufenen Steuerermäßigung von 18 Cent pro Liter.

Meloni, die mit ihrer rechtskonservativen Partei Brüder Italiens die vorgezogenen Wahlen am 25. September gewonnen hat und seit Oktober eine Mitte-rechts-Koalition führt, hatte in ihrem Wahlprogramm faktisch die Fortsetzung der Steuerermäßigung für Kraftstoffe versprochen: „Einfrieren der Staatseinnahmen durch Steuern auf Energie und Treibstoffe sowie automatische Reduktion der Mehrwertsteuer und der Treibstoffaufschläge“, hieß es da.

Meloni setzte dem nun entgegen, sie habe keine Senkung der Treibstoffpreise versprochen, was ihr die linke Opposition als Spitzfindigkeit nicht durchgehen lassen wollte. Zur Abfederung der Energiepreiserhöhung plant die Regierung einen Tankbonus von bis zu 200 Euro für Berufspendler mit geringem Einkommen sowie einen Zuschuss von monatlich 60 Euro für Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel mit einem Jahreseinkommen bis zu 20. 000 Euro.