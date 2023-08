Der Fall des hochdekorierten Heeresgenerals Roberto Vannacci belastet die Mitte-rechts-Koalition unter Führung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Der 55 Jahre alte Afghanistan- und Irak-Veteran war nach homophoben, rassistischen und frauenfeindlichen Einlassungen in seinem vor rund zwei Wochen erschienenen Buch „Il mondo al contrario“ (Verkehrte Welt) am Freitag von seinem Posten als Leiter des militärgeografischen Instituts in Florenz entbunden und zum Dienst bei einer Heereseinheit zurückbeordert worden. Verteidigungsminister Guido Crosetto hatte zuvor gegen Vannacci ein Disziplinarverfahren eingeleitet, weil der General mit seinen Äußerungen „das Heer, das Verteidigungsministerium und die republikanische Verfassung diskreditiert“ habe.

Matteo Salvini, Verkehrsminister und stellvertretender Ministerpräsident sowie Parteichef der rechtsnationalen Partei Lega, hat sich am Montag nun ostentativ mit dem General solidarisiert. In einem nach Angaben Salvinis „sehr herzlichen“ Telefongespräch habe er Vannacci versichert, er werde dessen rund 360 Seiten langes Buch erst vollständig lesen, bevor er ein Urteil fälle.

Salvini hob in einer Mitteilung nach dem Telefonat hervor, Vannacci habe bei Einsätzen im Rahmen internationaler Militärmissionen „in Somalia, im Irak und in Afghanistan Leben gerettet, unsere Jungs verteidigt und sich um Vaterland, Heimat und Flagge verdient gemacht“. Er weigere sich zu glauben, „dass es in Italien einen Großen Bruder gibt, der dir sagt, was du lesen darfst und was nicht“, fügte Salvini hinzu.

„Ich bin kein Monster“

Vannacci wollte italienischen Medien gegenüber nichts zum Inhalt des Gesprächs mit Salvini sagen. Der General äußerte aber seine Zufriedenheit darüber, „dass jemand Interesse für einen Staatsdiener und für dessen Ansichten gezeigt“ habe. Zugleich bestand Vannacci auf seinem Recht, seine Abneigung gegenüber bestimmten Personen zu äußern. Er habe von seinem Buch „keine Zeile zurückzunehmen“, versicherte der General der Zeitung „Corriere della Sera“ gegenüber und zeigte sich sicher, dass die von ihm geäußerten Ansichten „von vielen geteilt“ würden. „Ich bin kein Monster“, fügte Vannacci hinzu.

In dem Buch stellt der General unter anderem fest, dass Homosexualität „nicht normal“ sei, dass es eine „internationale Schwulen-Lobby“ aber erreicht habe, dass Homosexualität heute weithin akzeptiert werde. Auch mit Feministinnen, Migranten und Klimaaktivisten geht der General in seinem Buch hart ins Gericht.

Verteidigungsminister Crosetto, der gemeinsam mit Parteichefin Meloni zu den Gründungsfiguren der rechtskonservativen Partei Brüder Italiens gehört, sagte ebenfalls im „Corriere della Sera“, er habe seine Entscheidung zur Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen den General „als Minister“ getroffen und nicht „als Politiker“. Crosetto war von maßgeblichen Politikern der Brüder Italiens wegen seiner scharfen Distanzierung von Vannacci kritisiert worden.

Ministerpräsidentin und Parteichefin Meloni hat sich von ihrem Urlaubsort in Apulien aus noch nicht zum Kasus Vannacci geäußert. Offenbar sorgt man sich bei den Brüdern Italiens, rechtskonservative Stammwähler zu vergraulen und in die Arme des Koalitionspartners Lega zu treiben, sollte das Vorgehen gegen den General als Kapitulation vor den Forderungen der „politischen Korrektheit“ verstanden werden. Aus Castelfranco Veneto wurde am Dienstag der Fall eines Buchhändlers gemeldet, der seine Kunden ausdrücklich dazu aufforderte, das Buch nicht nachzufragen, was als Form der „weichen Zensur“ angeprangert wurde.

Derweil mahnte Außenminister und Vize-Regierungschef Antonio Tajani, Parteichef der christdemokratischen Forza Italia, der drittstärksten Kraft der Koalition Melonis, zur „institutionellen Vorsicht“. Jede Person habe zwar das Recht auf die freie Äußerung ihrer Ansichten, sagte Tajani. „Wenn aber jemand eine besonders verantwortungsvolle Position bekleidet, muss man vorsichtig sein. Denn die legitimen persönlichen Ansichten können leicht als Haltung der Institution verstanden werden, welche diese Person vertritt.