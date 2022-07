Draghi und die Fünf Sterne : Italiens Regierungskrise geht weiter

Wieder ein heißer Sommer in Italien, wieder eine Regierungskrise zur Unzeit – vor drei Jahren war im Ferienmonat August erstmals nach den Parlamentswahlen vom März 2018 die Koalition zerfallen. Im Juli 2022 hängt nun die mittlerweile dritte Regierung seit den letzten Wahlen am seidenen Faden. Bei der Vertrauensabstimmung in der kleineren Parlamentskammer sprachen am Donnerstagnachmittag zwar 172 (von insgesamt 321) Senatoren dem ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi und dessen Kabinett das Vertrauen aus; 39 Senatoren stimmten mit Nein. Zuvor aber war die Fraktion der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung aus dem Senat ausgezogen und hatte damit dem eigenen Regierungschef faktisch das Vertrauen entzogen.

Draghi begab sich nach seinem „halben“ Sieg bei der Vertrauensabstimmung zu Präsident Sergio Mattarella in den Quirinalspalast. Mattarella kann Draghi beauftragen, sein Amt als Regierungschef bis zum Ende der Legislaturperiode im Frühjahr 2023 fortzuführen. Oder der Präsident kann eine Übergangsregierung einsetzen, etwa unter Führung des gegenwärtigen Verfassungsgerichtspräsidenten Giuliano Amato, wie in Rom spekuliert wurde. Möglich sind auch vorgezogene Wahlen noch im Herbst mit der anschließenden Bildung einer neuen Koalition.

Bleibt Rom ein verlässlicher Partner?

In jedem Fall kommen aus Rom wieder Signale der innenpolitischen Instabilität. Und diese Instabilität hat Auswirkungen auf die außen- und sicherheitspolitische Grundsatzfrage dieser Tage mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und dessen wirtschaftliche und geostrategische Folgen: Wird Rom der verlässliche Partner, ja die Führungskraft in EU und NATO bei der Unterstützung Kiews bleiben?

Ihren unmittelbaren Ausgang nahm die jüngste Krise im Zerfall der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung im Juni. Der moderate Flügel um den früheren Parteichef und amtierenden Außenminister Luigi Di Maio spaltete sich vom „orthodoxen“ Kern der Bewegung um den gegenwärtigen Parteichef Giuseppe Conte ab. Bei dem Streit ging es wesentlich um die italienische Haltung im Ukrainekrieg. Während Di Maio fest an der Seite Draghis stand, der seinerseits seit Beginn des Krieges am 20. Februar fest an der Seite Kiews stand, war eine Mehrheit der Parlamentarier und offenbar auch der Mitglieder der Bewegung gegen weitere Waffenlieferungen Italiens an die Ukraine. Auch aus der rechtsnationalen Lega unter Führung des früheren Innenministers Matteo Salvini gab es die Forderung, Kiew solle zu Verhandlungen mit Moskau gedrängt statt weiter aufgerüstet werden.

Vor der Abstimmung im Senat hatte Fünf-Sterne-Chef Conte gefordert, die Regierung müsse mehr im Kampf gegen die wachsenden sozialen Probleme unternehmen, notleidenden Familien und Kleinunternehmen großzügigere Zuschüsse gewähren. Man sei bereit zu einem konstruktiven Dialog, werde aber „keinen Blankoscheck ausstellen“, hatte Conte gewarnt. Draghi hatte seinerseits nach Gesprächen mit Gewerkschaftsvertretern am Mittwoch Dialogbereitschaft signalisiert, aber zugleich wissen lassen, er werde sich nicht erpressen lassen: „Eine Regierung, die vor ein Ultimatum gestellt wird, kann nicht arbeiten und hat keinen Sinn.“

Im Abgeordnetenhaus hatten sich die Fünf Sterne am Montag beim Votum über die Gesetzesvorlage in der Abgeordnetenkammer enthalten, bei der zuvor gestellten Vertrauensfrage die Regierung aber noch unterstützt. Der Vermittlungsversuch in letzter Minute, auch bei der Abstimmung im Senat das Votum über den Gesetzentwurf von jenem zur Vertrauensfrage zu entkoppeln, scheiterte am Donnerstagmittag. Draghi hatte es bis zuletzt abgelehnt, seine Regierung ohne die Unterstützung der Fünf Sterne weiter zu führen.

Melonis „Brüder Italiens“ fordern Neuwahlen

Lega-Chef Salvini hatte schon vor der Abstimmung im Senat angekündigt, auch seine Partei werde Draghi nicht länger unterstützten, sollten die Fünf Sterne faktisch die Koalition verlassen. Vorgezogene Parlamentswahlen seien die beste Lösung, um die Krise zu überwinden. Auch aus Kreisen der Sozialdemokraten, dem verlässlichsten Partner Draghis in dessen breiter und überaus heterogener Koalition, hatte es geheißen, eine Fortsetzung der Koalition ohne die Fünf-Sterne-Bewegung sei nicht denkbar.

Die postfaschistische Partei „Brüder Italiens“ unter Giorgia Meloni, die einzige Oppositionskraft nennenswerter Größe und bei jüngsten Umfragen die Partei mit den höchsten Zustimmungswerten, fordert seit Monaten Neuwahlen, weil sich die Koalition seit langem nicht mehr auf eine gemeinsame Politik habe einigen können und Draghi erkennbar sein politisches Kapital aufgebraucht habe.

Festzustellen bleibt, dass die Koalition Draghi wegen des Streits um ein Gesetzesdekret zur Abfederung der Folgen des Ukrainekriegs mit einem Umfang von 23 Milliarden Euro in eine tiefe Krise geraten ist, während aus EU-Mitteln bald 200 Milliarden Euro zur Überwindung der Pandemiefolgen nach Italien fließen werden. Unterdessen führt Russland in der Ukraine einen erbarmungslosen Krieg; erleben Italien und ganz Europa eine historische Energiekrise; muss die Eurozone die schlimmste Inflation ihrer Geschichte bewältigen; kämpfen die Unternehmer des Landes mit Lieferengpässen und die Landwirte mit der schlimmste Dürre seit 70 Jahren; türmt sich die Sommerwelle der Corona-Infektionen auf.

Maria Domenica Castellone von der Fünf-Sterne-Bewegung begründete den Auszug ihrer Fraktion aus dem Senat vor der namentlichen Abstimmung zur Vertrauensfrage mit folgenden Worten: „Wir müssen unsere Würde verteidigen.“