Endlich wird in Italien wieder über Touristenhorden und ungebärdige Ausländer geklagt, trotz der Waldbrände in Sizilien. Nach den Pandemiejahren tut das gut.

Riccione brummt. Fast rund um die Uhr. Etwas Ruhe kehrt in dem Seebad, gelegen an der Riviera der norditalienischen Region Emilia-Romagna, erst in der Frühe zwischen fünf und sechs Uhr ein, wenn die letzten Stranddiscos schließen. In der Stadt ist dann schon die Müllabfuhr unterwegs. In den Hotelküchen klappern die Teller. Vor Restaurants und Supermärkten werden Kühllastwagen entladen.

Wer von einer Unterkunft etwas fernab der Küstenlinie kommt und einen Parkplatz am Lungomare ergattern will, nur wenige Schritte vom Strandbad entfernt, muss ebenfalls zeitig aufstehen. Wer sich erst am späteren Vormittag zum breiten Sandstrand aufmacht, kommt vernünftigerweise zu Fuß oder mit dem Rad, weil bis dahin alle Parkplätze belegt sind.