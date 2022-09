Italien vor der Wahl : EVP-Chef Manfred Weber wirbt für Rechtsbündnis in Rom

Manchen Christdemokraten in Brüssel missfällt das Engagement Webers im Wahlkampf in Italien. Sie sehen die Abgrenzung der EVP nach rechts in Gefahr.

Der EVP-Vorsitzende Manfred Weber (links) mit dem Vizepräsidenten von Berlusconis Partei Forza Italia, Antonio Tajani, am 30. August in Rom Bild: EPA

Mitte vergangener Woche war Manfred Weber, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP), in Italien. In Rom traf Weber Antonio Tajani, den geschäftsführenden Vorsitzenden der Partei Forza Italia und einstigen Präsidenten des Europaparlaments, und gab gemeinsam mit ihm eine Pressekonferenz. In Arcore nahe Mailand wurde Weber von Silvio Berlusconi, dem Gründer und Präsidenten der Partei, in dessen Villa empfangen und nahm gemeinsam mit ihm ein kurzes Kampagnenvideo auf.

Forza Italia gehört zur christdemokratischen Parteienfamilie der EVP, und deshalb machte Weber vor der vorgezogenen Parlamentswahl am 25. September in Italien fleißig Wahlkampf für Forza Italia.