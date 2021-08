Aktualisiert am

Mit Salvini im Rücken : Italien dringt auf Verteilung von Migranten in der EU

Die italienische Küstenwache rettet am 2. August südlich von Lampedusa 89 Migranten. Bild: Reuters

Über viele Monate war das Thema illegale Immigration in Italien von nachgeordneter Bedeutung. Stattdessen ging es in erster Linie um die Eindämmung der Pandemie sowie um die Überwindung seiner wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen. Seit Anfang August ist das Thema aber wieder zurück nach oben auf die Tagesordnung gekommen. Seit Tagen warten die privaten Rettungsschiffe Ocean Viking und Sea-Watch 3 mit gut 550 beziehungsweise 250 aus Schlauch- und Holzbooten an Bord genommenen Migranten auf die Zuweisung eines sicheren Hafens.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Malta verweigert Rettungsschiffen routinemäßig die Einfahrt in seine Häfen, letztlich dürfte Rom den beiden Schiffen wieder Häfen auf Sizilien zuweisen. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa, landen fast täglich Bootsmigranten an. Das auf 250 Personen ausgelegte Aufnahmezentrum der Insel ist mit mehr als tausend Migranten überfüllt.