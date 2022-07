Kraftvoller Auftritt in Rom : Draghi will seine bisherige Regierung retten

Die Zivilbevölkerung und mehr als 1000 Bürgermeister hatten ihn bekniet, zu bleiben: Nun will Ministerpräsident Mario Draghi versuchen, die Regierungskrise in Italien zu beenden – in seiner Rede sendet er eine ganz klare Botschaft.

Noch ehe der „Tag der Wahrheit“ für Ministerpräsident Mario Draghi und die von ihm geführte Regierung der „nationalen Einheit“ am Mittwochmorgen beginnen konnte, waren daraus zwei geworden. Die Chefs der Fraktionen in beiden Kammern des Parlaments hatten am Vorabend vereinbart, die Debatte und die Abstimmung über die Zukunft der Regierung auf zwei Tage auszudehnen. Am Mittwoch wurde der gesamte Sitzungstag für die Erklärung des Ministerpräsidenten, dessen Rücktrittsgesuch Staatspräsident Sergio Mattarella am vergangenen Donnerstag abgelehnt hatte, für die Debatte über die Erklärung sowie für die Vertrauensabstimmung am frühen Abend reserviert. Für Donnerstagmorgen wurde die Aussprache im Abgeordnetenhaus über Draghis Regierungserklärung angesetzt, die Vertrauensabstimmung in der größeren Kammer wurde auf 15.30 Uhr am 21. Juli festgesetzt.

Für die Entscheidung, den „Tag der Wahrheit“ gewissermaßen zu verdoppeln, gibt es gute Gründe. Es sind die gewählten Volksvertreter, die gemäß Verfassung über die Bildung und Ablösung einer Regierung zu bestimmen haben. Und für den Prozess der Aussprache und der Entscheidungsfindung müssen sie sich alle Zeit nehmen, die sie brauchen. Die Geduld der Italiener – sowie der Verbündeten Italiens in aller Welt – wurde damit freilich auf eine weitere Probe gestellt: Die akute Regierungskrise dürfte sich nun auf eine Woche Dauer verlängern. Und das in Zeiten von Krieg und Inflation, Dürre und Hitzewelle.

Draghi überhäuft die Senatoren geradezu mit Lob

Draghis Rede im Senat von gut einer halben Stunde Länge war eine kraftvolle Bewerbung: um die Fortsetzung der bisherigen Regierungsarbeit und um das Vertrauen der Volksvertreter. Er hob die Erfolge seiner breiten Koalition in den vergangenen 17 Monaten hervor und umriss klar, was in den verbleibenden acht Monaten bis zum Ende der regulären Legislaturperiode noch zu erledigen wäre. Er überhäufte die Senatoren geradezu mit Lob – für den Zusammenhalt in der schweren Zeit der (Post-) Pandemie und zumal bei der Impfkampagne, bei den Schritten zum Wiederankurbeln der Wirtschaft und zur Diversifizierung der Energieversorgung, zur Reform des Rechtswesens und der Verwaltung sowie zur Verbesserung der allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit der italienischen Volkswirtschaft.

Und Draghi lobte den Zusammenhalt der Volksvertreter und des Volkes bei der Verteidigung der Ukraine und der Ukrainer, die zu Opfern der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angeordneten Aggression geworden seien. Dass dieses Lob ein wenig übertrieben und auch unredlich war, merkte man an den Zwischenrufen, die während dieser Passage der Rede laut wurden. Draghi weiß, dass das Land und dass seine Koalition gespalten sind in der Frage, wie der Krieg in der Ukraine bald zu Ende gebracht werden soll. Draghi selbst bekannte sich unzweideutig zur weiteren Aufrüstung der Ukraine.

Draghi schloss mit der Aufforderung, den brüchig gewordenen oder sogar schon gebrochenen „Pakt des Vertrauens“ in seiner Regierungskoalition neu zu schließen. „Sind Sie bereit, sind die Parteien und die Parlamentarier bereit, diesen Pakt wiederherzustellen?“, fragte Draghi. Und zwar einen „ernsthaften und konkreten“ Pakt, der so fest sein müsse wie er dies nach der Bildung der Koalition im Februar 2021 gewesen sei und der erst zuletzt aufgeweicht worden sei. „Wir sind hier“, sagte Draghi – und meinte doch in Wirklichkeit „Ich bin hier“ –, „weil die Italiener darum gebeten haben“. Draghis Botschaft lautete: Das Volk will die Fortsetzung der Regierung unter meiner Führung, und die Volksvertreter sollten diesem Willen entsprechen.