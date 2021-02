Regierungsbildung in Italien : Draghi gewinnt Grillo und die Fünf Sterne

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Die Zusammenkunft und das Zusammengehen von Grillo und Draghi gingen erstaunlich geräuscharm und offenbar auch reibungslos über die Bühne. Zuvor hatte es vernehmlichen Widerstand innerhalb der Fünf Sterne gegeben, der linke Flügel um dessen Chefideologe Alessandro Di Battista drohte mit dem Bruch. Mit einer kryptischen Botschaft über die sozialen Medien an seine Bewegung hatte Grillo schon vor dem Treffen in Rom die Marschrichtung der Bewegung in eine neue Epoche verkündet: „Die Erdbeeren sind reif. Ich wiederhole: Die Erdbeeren sind reif.“ Das war eine Anspielung an die verschlüsselten Botschaften von Radio London an den italienischen Widerstand gegen die Nazis.

Worin Grillo und Draghi sich ähneln

Doch wie schlecht der gewählte Habitus des Partisanen bei Grillo seit je sitzt, zeigte sich vielleicht noch nie so deutlich wie beim Treffen mit Draghi. Da kamen zwei überaus wohlhabende und einflussreiche Männer der gleichen Generation zusammen. Der eine entstammt der feinen Genueser Gesellschaft und ist 72 Jahre alt, hat seine Karriere als Fernsehkomiker beim öffentlich-rechtlichen Sender Rai begonnen. Der andere ist Römer, 73 Jahre alt und ein Produkt der jesuitisch-katholischen Kaderschmiede.

Beide wurden noch nie in ein politisches Amt gewählt: Grillo darf gemäß Statuten der Fünf Sterne wegen einer rechtskräftigen Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung bei einem Autounfall von 1981 für kein öffentliches Amt kandidieren, Draghi seinerseits stieg in nationalen und internationalen Finanzverwaltungen sowie in der Bankenwirtschaft auf, statt sich in der Politik nach oben zu mühen.

Unterstützung von allen Seiten für Draghi

Wenn nicht alles täuscht, wird Draghi bis Ende dieser Woche ein so breites politisches und auch gesellschaftliches Bündnis schmieden, dass er sich am Freitag oder am kommenden Montag im Parlament der Vertrauensabstimmung stellen kann. Denn am Samstag erreichte Draghi auch die Unterstützung von Matteo Salvini, Chef der rechtsnationalistischen Lega. „Ich ziehe es vor, mit im Boot zu sitzen und Kontrolle ausüben zu können“, sagte Salvini, der dem Druck des wirtschaftsliberalen Flügels einer Partei um Vize-Parteichef Giancarlo Giorgetti nachgab. Giorgetti verfolgt seit langem das Ziel, die Lega in Richtung politische Mitte zu bewegen, und Draghi könnte dafür wie ein Katalysator wirken.

Die Unterstützung der Sozialdemokraten sowie weiterer linksliberaler Kleinparteien und auch der konservativ-liberalen Forza Italia des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi hatte Draghi schon am Donnerstag und Freitag gewinnen können. An diesem Montag sind Gespräche mit Gewerkschaften und Arbeitgebern an der Reihe. Bis Donnerstag folgt eine zweite Runde der Konsultationen mit den Parteien, bei der es dann schon um Kabinettsposten gehen dürfte.

Einzig Giorgia Meloni von der postfaschistischen Brüder Italiens bleibt dabei, dass ihre Partei nicht für Draghi stimmen werde, sich aber enthalten könnte. In Rom heißt es, Draghi dürfte sich für ein „governo misto“ entscheiden, ein „Mischkabinett“ aus parteilosen Fachleuten und Politikern der maßgeblichen Parteien. In jedem Fall strebt er eine sehr große Koalition an, an deren Tisch lauter einstige politische Erzfeinde beisammensitzen würden.