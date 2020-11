Ausbruch der Pandemie : In Italien kursierte das Coronavirus schon viel früher

Eine Nachuntersuchung von Proben für ein Lungenscreening bringt es an den Tag: Das Sars-CoV-2-Virus kursierte in Italien schon Monate früher als angenommen.

Das Coronavirus hat Italien schon viel früher erreicht als bisher angenommen. Gemäß einer Studie des Instituts für Tumorerkrankungen in Mailand und der Universität Siena, deren Ergebnis am Sonntag in der Fachzeitschrift „Tumori Journal“ veröffentlicht wurde, kursierte Sars-CoV-2 schon im September 2019 vor allem im Norden des Landes. Der erste positive Test auf eine Covid-19-Erkrankung war erst Mitte Februar 2020 bei einem Kranken mit atypischer beidseitiger Lungenentzündung in Codogno in der Lombardei festgestellt worden.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Die Forscher untersuchten Tests von 959 Personen, die zwischen September 2019 und März 2020 an freiwilligen Screenings für eine mögliche Tumorerkrankung der Lungen teilgenommen hatten. In insgesamt gut elf Prozent der seinerzeit entnommenen Proben konnte nun Antikörper gegen das Coronavirus festgestellt worden. 14 Prozent der nachträglich positiv auf das Coronavirus getesteten Proben waren im September 2019 entnommen worden, 30 Prozent der positiven Tests stammten aus dem Februar 2020. Mehr als die Hälfte aller positiven Proben (53,2 Prozent) stammten aus der norditalienischen Region Lombardei.

26 Millionen Einwohner wieder im Lockdown

Die Lombardei war während der ersten Welle der Sars-CoV-2-Infektionen im Frühjahr besonders schwer getroffen und verzeichnet auch in der gegenwärtigen zweiten Welle die höchsten Infektions- und Erkrankungszahlen. Seit Sonntag gelten in Italien auch die Toskana in Mittelitalien und die süditalienische Region Kampanien als „rote Zonen“, in welchen eine strenge Ausgangssperre gilt und viele wirtschaftlichen Tätigkeiten eingeschränkt sind. Damit sind nun rund 26 der 60 Millionen Einwohner Italiens neuerlich von einem fast vollständigen Lockdown betroffen.

Besonders besorgniserregend ist die Situation derzeit in der kampanischen Regionalhauptstadt Neapel, wo die Krankenhäuser schon so überfüllt sind, dass Patienten in ihren Autos behandelt werden oder stundenlang in Rettungswagen warten müssen, ehe sie in den Notfallaufnahmen versorgt werden können. Italien war schon zu Beginn der Corona-Pandemie in Europa besonders hart getroffen worden. Inzwischen haben sich mehr als eine Million Menschen in Italien mit Sars-CoV-2 infiziert, mehr als 44.000 Menschen sind an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Seit rund einer Woche werden täglich zwischen 35.000 und 40.000 neue Infektionen registriert, die Zahl der Todesfälle liegt zwischen 550 und 600 pro Tag.