Studierende gegen Erdogan : Wenn ein Apparatschik Universitätsrektor wird

Lange war es ruhig an den türkischen Hochschulen. Doch die jüngste Entscheidung Erdogans treibt die Studierenden auf die Straße. Sie wehren sich gegen den neuen „Zwangsverwalter“ an der Spitze der Bosporus-Universität.

Proteste gegen die Ernennung von Melih Bulu zum Präsidenten der Bosporus-Universität am Mittwoch in Istanbul Bild: EPA

Mit der Autonomie der türkischen Hochschulen ist es nie weit her gewesen. Bis vor vier Jahren konnte eine Hochschule mit einer Wahl zwar ihren Kandidaten für das Amt des Rektors nominieren. Daran gebunden war ein türkischer Präsident nicht. Jedoch haben sich die Präsidenten bis zum Beginn der Ära Erdogan meist an das Votum einer Hochschule gehalten. Das änderte sich erst mit dem gescheiterten Putschversuch vom Juli 2016 und der Umstellung auf das Präsidialsystem im darauf folgenden Jahr.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Seither haben die Hochschulen bei der Ernennung eines Rektors keine Mitsprache mehr. Allein der Präsident der Republik entscheidet jetzt. Im vergangenen Jahr ernannte Recep Tayyip Erdogan 27 Rektoren, ohne dass groß Widerspruch dagegen bekannt geworden wäre.

Eine Bastion der intellektuellen säkularen Elite

Bei seiner jüngsten Ernennung vom vergangenen Samstag hat er aber einen Protest losgetreten, wie es ihn an türkischen Universitäten lange nicht mehr gegeben hat. Erdogan unterzeichnete ein Dekret, mit dem er den loyalen Gefolgsmann und verdienten AKP-Apparatschik Melih Bulu, der bislang nicht durch akademische Leistungen aufgefallen war, zum Rektor der angesehenen Istanbuler Bosporus-Universität machte. Diese ist eine der wenigen türkischen Spitzenuniversitäten und eine Bastion der intellektuellen säkularen Elite des Landes. An wenigen Orten der Türkei wird so frei diskutiert wie auf diesem Campus. Auch die Debatte über den Völkermord an den Armeniern wurde dort öffentlich geführt. Der Auftrag war offensichtlich: Bulu soll die Universität auf AKP-Linie bringen.

Lange war es an den türkischen Hochschulen ruhig gewesen. Das änderte sich am Montag. Hunderte von Studierenden versammelten sich auf dem Campus und skandierten: „Melih Bulu ist nicht unser Rektor“. Sie lehnen ihn als einen „Zwangsverwalter“ ab, wie ihn der Staat nach der Absetzung von Bürgermeistern in Kommunen einsetzt. Die Polizei schritt ein, die Studierenden ließen aber nicht von ihrem Protest. Als sie die Barrikaden der Polizei stürmen wollten, setzte die Tränengas, Pfefferspray und Gummigeschosse ein.

F+ FAZ.NET komplett Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. Jetzt F+ kostenlos sichern

Die Staatsmacht ging in den Gegenangriff über. Die Polizei sperrte die Universität ab, und der Gouverneur von Istanbul, Ali Yerlikaya, untersagte mit dem Hinweis auf Covid-19 weitere Kundgebungen. Seit Montag sollen 36 Personen verhaftet worden sein. In den sozialen Medien sind Aufnahmen von Wohnungen Festgenommener zu sehen, deren Türen eingetreten und die durchsucht worden sind. Das Innenministerium verteidigte das Vorgehen, da viele der Festgenommenen ja keine Studierenden gewesen seien.

Lehrende sehen Wissenschaftsfreiheit verletzt

Auch Bulu fand das Vorgehen richtig, er bezeichnete die Proteste als „Provokationen“. Ganz so herzlich war der Empfang für ihn also nicht, wie ihn das türkische Satiremagazin auf seinem jüngsten Titelblatt aufgezeichnet hat. Dort zieht Bulu auf einem herrschaftlich geschmückten weißen Pferd unter dem Torbogen der Universität mit der Jahreszahl 1863 – das Jahr ihrer Gründung – triumphierend ein, begleitet von einer Menge fanatisch erregter Anhänger der AKP, die freudig Wimpel der Partei schwenken.

Überschrieben ist die Karikatur mit dem Titel „Die Eroberung der Bosporus-Universität“. Gegen diese Übernahme protestieren nicht nur die Studierenden, sondern auch die Lehrenden. In einer Erklärung verurteilen sie die Berufung Bulus als Verletzung der Wissenschaftsfreiheit und als Verstoß gegen die demokratischen Werte der Universität. Schließlich hatten zuletzt die Generäle des Putsches des Jahres 1980 einen Rektor gegen den Willen der Universität benannt.

Mehr zum Thema 1/

Aufgrund seiner akademischen Meriten kann Bulu nicht Erdogans Kandidat für die Bosporus-Universität geworden sein. Der 1970 geborene Bulu hat erst in Ankara an der Middle East Technical University Ingenieurwissenschaften und dann in Istanbul an der Bosporus-Universität Betriebswirtschaftslehre studiert. 2002 gründete er in einem Istanbuler Bezirk den dortigen AKP-Verband, er kandidierte wiederholt und ohne Erfolg für die AKP, ob für einen Bürgermeisterposten oder für das Parlament in Ankara. Dazwischen lehrte er an einer Universität. Diese wurde aber geschlossen, wie seit 2016 insgesamt 15 private Hochschulen, deren Vermögenswerte überdies konfisziert wurden. Bulu war zudem zweimal Rektor an kleineren Universitäten.

Wenig überraschend schloss sich die Opposition dem Protest der Lehrenden und Studierenden an. Der Vorsitzende der größten Oppositionspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu, beklagt das Aushöhlen der akademischen Autonomie. Der Vorsitzende der neu gegründeten Deva-Partei Ali Babacan, fordert freie Wissenschaften. Auch der Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu von der CHP, schlägt sich auf die Seite der Universität und warnt vor einem „brain drain“. Der hat längst eingesetzt.