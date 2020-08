Gewalt gegen Frauen : Erdogans Töchter

Frauen demonstrieren am 5. August in Istanbul gegen Morde an Frauen Gewalt gegen Frauen. Bild: Reuters

Jeden Tag sterben in der Türkei Frauen, weil sie nein sagen zu ihren Männern. Und Erdogan? Der will aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen aussteigen. So demontiert er sich selbst.