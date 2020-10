Für eine Zwei-Staaten-Lösung : Ist Nordzyperns neuer Präsident ein Hardliner?

Aktualisiert am

Ein Hardliner? Tatar nach der Wahl am Sonntagabend im türkischen Teil Nikosias. Bild: Reuters

Bei der Wahl in Nordzypern hat sich Ersin Tatar gegen den Amtsinhaber durchgesetzt. Er glaubt nicht an eine Wiedervereinigung der Insel. Doch das liegt auch an den griechischen Zyprern.