Aktualisiert am

Leere Bänke: Der katholischen Kirche gehen Gläubige verloren. Bild: Imago

Der katholischen Kirche in Deutschland laufen die Mitglieder davon. In traditionell katholischen Ländern wie Italien, Spanien und Irland sieht es nicht viel besser aus. Die Gründe liegen nicht nur in Missbrauchsskandalen.