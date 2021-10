Urteil in Warschau : Polnisches Verfassungsgericht erklärt einzelne EU-Gesetze für verfassungswidrig

Proeuropäische Demonstranten am 31. August 2021 vor dem Verfassungsgericht in Warschau Bild: AP

Das polnische Verfassungsgericht hat am Donnerstag mehrere Bestimmungen des EU-Vertrags für unvereinbar mit der polnischen Verfassung erklärt. Es ging um die Frage, ob polnische Richter das Recht haben, Gesetze nicht anzuwenden, die laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Widerspruch zu EU-Recht stehen.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Das Urteil ist ein neuer Höhepunkt in dem Streit zwischen der nationalkonservativen Regierung in Warschau und der EU über die Frage, ob die Veränderungen in der polnischen Justiz in den vergangenen Jahren den Kriterien der Rechtsstaatlichkeit entsprechen. Angestoßen hatte das Verfahren im März Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Die EU-Kommission hatte ihn im Juni gebeten, den Antrag beim Verfassungsgericht in Warschau zurückzuziehen, weil sie in seiner Zielrichtung einen Angriff auf ein Fundament der EU sieht: den Vorrang europäischen Rechts vor nationalem Recht.

In Brüssel stieß die Entscheidung des Verfassungsgerichts auf scharfe Kritik. „Polen schlafwandelt Richtung EU-Austritt. Der Polexit ist nicht länger nur ein Hirngespinst der Rechtspopulisten in Polen, sondern leider reale Gefahr“, sagte der FDP-Europaabgeordnete und Rechtspolitiker Moritz Körner. „Wer EU-Recht nur nach eigenem Gutdünken einhalten will, kann nicht Mitglied der EU bleiben.“ Körner forderte, alle für Polen vorgesehenen EU-Mittel müssten „mit sofortiger Wirkung eingefroren werden“.

Verzögerung wegen des Corona-Fonds?

Das Warschauer Verfassungsgericht, dem nur noch von der Regierungspartei PiS ernannte Richter angehören, hatte die Verkündung des Urteils seit dem Sommer bereits vier Mal verschoben. Als Grund dafür war vermutet worden, dass die EU-Kommission noch nicht über die Auszahlung der Mittel für Polen aus dem EU-Corona-Wiederaufbaufonds – etwa 36 Milliarden Euro – entschieden hat. Der Grund für diese Verzögerung sind Brüssels Zweifel daran, ob die eine Kontrolle über die Vergabe der Mittel durch eine unabhängige Justiz noch gegeben ist.

Dass Polen einer der größten Profiteure des Corona-Fonds ist, hat die PiS-Regierung in den vergangenen Monaten als Erfolg ihrer harten Haltung in der EU dargestellt. Sie sollten die Grundlage für umfangreiche Sozialprogramme werden, die der PiS in der nächsten Parlamentswahl 2023 zum Sieg verhelfen könnten. In den vergangenen Tagen haben indes mehrere PiS-Politiker geäußert, Polen komme auch ohne das Geld der EU gut klar. Auch Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat die Bedeutung der EU-Mittel für den polnischen Haushalt diese Woche heruntergespielt.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Anlass für Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, sich an an das Verfassungsgericht zu wenden, war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 2. März dieses Jahres. Das EU-Gericht hatte damals entschieden, dass eine Bestimmung des nationalen Rechts nicht angewendet werden dürfe, die es nationalen Gerichten verbietet, sich mit der Frage an den EuGH zu richten, ob ein Gesetz mit europäischem Recht vereinbar ist; solche Anfragen an den EuGH sind im EU-Vertrag ausdrücklich vorgesehen.

In diesem Verfahren, das vom Obersten Gericht Polens angestrengt worden war, war es um die Prinzipien der Berufung von Richtern an polnischen Gerichten gegangen. Seither sind sowohl der EuGH als auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in anderen Verfahren zu dem Schluss gekommen, dass sowohl die von der PiS eingeführten Regeln für die Ernennung von Richtern als auch das neue System der Maßregelung von Richtern gegen das Prinzip der richterlichen Unabhängigkeit verstoße. So hat der EuGH Polen Mitte Juli dazu verpflichtet, die Arbeit der neu geschaffenen Disziplinarkammer am Obersten Gericht sofort zu suspendieren. Weil die polnische Regierung dieses Urteil nicht innerhalb einer einmonatigen Frist umgesetzt hat, hat die EU-Kommission beim EuGH Strafzahlungen gegen Polen beantragt.

Wissen war nie wertvoller Sichern Sie sich mit F+ 30 Tage lang kostenfreien Zugriff zu allen Artikeln auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Der Antrag Morawieckis beim Verfassungsgericht ist nach Ansicht polnischer Juristen in einem seiner drei Punkte so allgemein gehalten, dass er weit über den konkreten Fall hinaus weist: Letztlich könne er als Grundlage dafür dienen, dass EU-Recht in Polen immer dann nicht gilt, wenn es vom Verfassungsgericht als unvereinbar mit der polnischen Verfassung bezeichnet wird. Polen weigert sich nicht nur in Fragen der Justizreform, die Urteile des EuGH anzuerkennen. Im September hat der EuGH eine Strafzahlung von 500.000 Euro täglich gegen Polen verhängt, weil dieses den Braunkohleabbau im Tagebau Turów im polnisch-tschechisch-deutschen Dreiländereck entgegen einem von der Tschechischen Republik erstrittenen EuGH-Urteil nicht eingestellt hat.

Die polnische Regierung hat angekündigt, sie werde dem EuGH-Urteil trotz der Strafzahlung nicht Folge leisten. Vielmehr hat die PiS seither ihre Anti-EU-Rhetorik verschärft. So sprach Justizminister Zbigniew Ziobro von einem „hybriden Angriff“ der EU auf Polen.