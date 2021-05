Wichtige Nachwahl : Ist Boris Johnson der neue Arbeiterführer?

Boris Johnson am 3. Mai in Hartlepool Bild: AP

Mit Masken und Wollmützen stemmen sich Anthony Frain und seine Wahlkampfhelfer von der Labour Party gegen den Seewind und nehmen sich den South Crescent vor, eine Straße, die man als Uferpromenade bezeichnen könnte, ließe sich in Hartlepool promenieren. Als der Trupp die Häuser durchgeklingelt hat und die Gespräche mit den Bürgern bilanziert, herrscht stille Resignation. Von den wenigen, die die Tür geöffnet haben, erklärten deprimierend viele, dass sie die Tories wählen werden oder sogar schon per Brief gewählt haben.

Noch hoffen die Leute der Labour Party auf ein Wunder, aber wahrscheinlich werden die Wähler in Hartlepool an diesem Donnerstag einen Konservativen als Vertreter ins Parlament nach London schicken. Das wird Schockwellen weit über die Hafenstadt hinaus senden, denn Hartlepool gilt traditionell als uneinnehmbare Labour-Festung.

Veränderung der politischen Landschaft

Als die Stadt – etwas größer als Wilhelmshaven und etwas kleiner als Bremerhaven – noch prosperierte und in manchen Jahren die meisten Schiffe im Land baute, wählte man Labour, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Löhne zu steigern. Als der Hafen und die umliegenden Stahlwerke in die Krise rutschten und bald weitgehend deindustrialisiert wurden, wählte man Labour, um den Prozess abzufedern und die Entschädigung zu erhöhen. In den vergangenen zehn Jahren war ein Kreuzchen bei Labour zumindest noch eine Stimme gegen die konservative Sparpolitik. Jetzt wollen die „Hartlepudlians“ offenbar mehrheitlich Boris Johnson unterstützen.

Die Nachwahl war nötig geworden, nachdem der Labour-Abgeordnete Mike Hill nach Vorwürfen sexueller Belästigung sein Mandat zurückgegeben hatte. Über seinen Nachfolger wird nun am selben Tag abgestimmt, an dem die Briten neue Kommunalvertreter und Regionalparlamente wählen. Vor allem das Ergebnis in Schottland wird die nationale Debatte bestimmen, aber die im Schatten stehende Wahl in Hartlepool könnte eine nicht minder erstaunliche Veränderung der politischen Landschaft markieren.

Johnson gewann die Wahlen von 2019 mit dem Versprechen, nicht nur den Brexit durchzusetzen, sondern dauerhaft Politik für jene zu betreiben, die den EU-Austritt gewollt hatten. Er verpflichtete sich zu einer Angleichung der Lebensverhältnisse im Norden Englands, zu einem „levelling up“, und brach damit in die sogenannte rote Mauer ein, hinter der seit Urzeiten die Labour Party gewählt wurde. In der Nachwahl in Hartlepool, einer der ärmsten Städte des Königreichs, wird nun zum ersten Mal seit der Parlamentswahl sichtbar, ob sich der Sturm der Tories auf die „Red Wall“ fortsetzt oder ob er an Kraft verloren hat. Zur Debatte steht nicht weniger als die Frage, ob die Konservativen unter Johnson zur „neuen Arbeiterpartei“ geworden sind.

Sprachregelungen für die erwartete Niederlage

Der Einsatz ist hoch. Der Premierminister selbst reiste schon in die Stadt, um an den Türen zu klingeln. Heute ist Keir Starmer da, der Labour-Chef. In seiner Entourage werden bereits die Sprachregelungen für die erwartete Niederlage getestet. „Die Wahl kommt etwas zu früh“, heißt es. Oder: „Keir hatte zu wenig Zeit, um die Partei neu auszurichten.“ Sollte die Labour Party am Donnerstag verlieren, wird es heißen, dies sei zu erwarten gewesen nach den schwierigen Jahren unter Jeremy Corbyn. Wird das Mandat gehalten, wie ehedem, will die Labour Party allen Ernstes von einem unerwarteten Erfolg sprechen.