Von Kontroversen begleitet, haben in Israel am Montag die Zeremonien rund um das 75. Gründungsjubiläum begonnen. Mehrere Regierungsmitglieder sagten ihre Teilnahme an Gedenkveranstaltungen für gefallene Soldaten an diesem Dienstag ab, nachdem Gegner der Justizreform Proteste und Störaktionen angedroht hatten.

Von Montagabend bis Dienstagabend wird in Israel der Gedenktag für gefallene Soldaten und Terroropfer begangen. Direkt auf den Trauertag folgt der in fröhlicher Atmosphäre begangene Unabhängigkeitstag. Er bezieht sich auf die Proklamation des Staates Israel am 14. Mai 1948. Da er nach dem hebräischen Kalender begangen wird, fällt der Tag in diesem Jahr auf den 26. April.

Am Gedenktag für die Gefallenen kommen deren Angehörige und Freunde traditionell auf Militärfriedhöfen zusammen. Vertreter des Staates halten dort Reden, zudem gibt es Staatsakte an der Klagemauer und auf dem Herzl-Berg in Jerusalem. Der Tag der Gefallenen gilt in Israel als Symbol gesellschaftlicher Einheit. Auch er wurde in diesem Jahr aber von den innenpolitischen Konflikten erfasst.

Vertreter der Gefallenenfamilien riefen Mitglieder der Koalition im Namen „Tausender Angehöriger“ dazu auf, auf Besuche auf den Friedhöfen zu verzichten. Unter einigen Angehörigen gab es nicht nur wegen der Justizreform Unmut, sondern auch weil mehrere Minister, deren Teilnahme angekündigt war, selbst nicht in der Armee gedient haben, etwa Polizeiminister Itamar Ben-Gvir.

Nach mehrtägiger Kontroverse beugten sich einige Minister zu Wochenbeginn schließlich den Wünschen der Familienvertreter und sagten ihre Teilnahme ab. Ben-Gvir beharrte hingegen darauf, dass er die Gedenkveranstaltung in der Stadt Beerscheva besuchen werde. Medienberichten zufolge instruierte die Polizei, nicht einzuschreiten, sollte es dort zu Protesten gegen ihn kommen. Sein Parteifreund, der Minister für Jerusalem-Angelegenheiten Amihai Eliyahu sagte im Radio, nicht zu kommen, hätte geheißen, dass Ben-Gvir sich „Terrorismus“ gebeugt hätte. Finanzminister Bezalel Smotrich sprach von „professionellen, bezahlten Anarchisten“, die den Gedenktag politisiert hätten.

Staatspräsident Itzchak Herzog appellierte an die Bevölkerung, nicht auf Friedhöfen zu protestieren. Umgekehrt sollten Politiker sich provokativer Reden oder Äußerungen dort enthalten. Auch die politische und militärische Führung des Landes riefen dazu auf, den Gedenktag frei von Politik zu halten. Die Oppositionspolitiker Jair Lapid und Benny Gantz schlossen sich sogar einem entsprechenden Aufruf von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant an.