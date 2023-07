Aktualisiert am

Benjamin Netanjahu, Premierminister von Israel, gibt eine Erklärung an die Bürger von des Landes ab. Bild: dpa

In einer Ansprache an die Nation sagte Israels Ministerpräsident Netanjahu, die Justizreform werde „die Demokratie stärken“. Unterdessen halten die Proteste an. Druck kommt nun auch aus dem Militär.