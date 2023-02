Aktualisiert am

Israels Regierung will Todesstrafe für Terrorismus einführen

Anschlag im Westjordanland : Israels Regierung will Todesstrafe für Terrorismus einführen

Terroranschläge könnten in Israel bald mit der Todesstrafe geahndet werden. Ein Gesetzesentwurf der Regierung dazu soll in dieser Woche in der Knesset beraten werden. Im Westjordanland wurden zwei Israelis getötet.

Am Tatort: Israelische Sicherheitskräfte sperren in Kfar Tapuach nach einem mutmaßlich palästinensischen Anschlag eine Straße ab. Bild: dpa

Auf Terrorismus könnte in Israel bald die Todesstrafe stehen. Ein entsprechendes Gesetzesvorhaben hat die israelische Regierung Medienberichten zufolge am Sonntag auf den Weg gebracht. Laut Entwurf könnte dann mit dem Tod bestraft werden, wer „absichtlich oder aus Gleichgültigkeit den Tod eines Israelischen Bürgers herbeiführt, wenn die Tat durch ein rassistisches Motiv oder aus Hass gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe erfolgt“ und wenn dies „mit dem Zweck, den Staat Israel und die Wiedergeburt des jüdischen Volkes in seinem Heimatland zu verletzen" geschehe.

Für das von Israel besetzte Westjordanland sieht das Gesetz den Angaben zufolge eine Sonderlösung vor: Hier würden entsprechende Urteile vom Militärgericht geführt und bräuchten keine einstimmige Meinung der Richter. Auf welche Weise die Todesstrafe zu vollstrecken ist, bleibt zunächst offen.

Über den Gesetzentwurf soll demnach bereits am kommenden Mittwoch in der Knesset, dem israelischen Parlament, erstmals beraten werden. Durch das neue Gesetz solle „der Terrorismus an seiner Wurzel abgeschnitten und eine starke Abschreckung erzeugt werden“, heißt es im Begleittext zum Entwurf.

Bei einem mutmaßlich palästinensischen Anschlag im Westjordanland sind unterdessen am Sonntag nach Angaben von Sanitätern zwei Israelis getötet worden. Nach Angaben der israelischen Armee hatte ein Angreifer nahe einer Kreuzung südlich der Stadt Nablus das Feuer auf die Insassen eines israelischen Fahrzeugs eröffnet. Soldaten suchten demnach nach dem oder den Tätern. Am Donnerstag waren bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus elf Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich, während in der jordanischen Hafenstadt Akaba ein Treffen stattfand, dessen Ziel eine Beruhigung der Lage im Westjordanland war. Daran waren Repräsentanten Israels und der Palästinenser sowie Jordaniens, Ägyptens und der USA beteiligt.

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten ist seit langem extrem angespannt. Seit Beginn des Jahres wurden zehn Israelis und eine Ukrainerin bei palästinensischen Anschlägen getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 62 Palästinenser ums Leben - sie wurden etwa bei Konfrontationen mit der israelischen Armee oder nach eigenen Anschlägen erschossen.

Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.