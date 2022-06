Knesset : Israels Regierung will Parlament auflösen und Neuwahlen einleiten

Aktualisiert am

Israels Regierung will Parlament auflösen und Neuwahlen einleiten

Naftali Bennett, Ministerpräsident von Israel, und Außenminister Jair Lapid am 19. Juli 2022 bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem. Bild: dpa

Die israelische Regierungskoalition will das Parlament auflösen und Neuwahlen einleiten. Ministerpräsident Naftali Bennett und Außenminister Jair Lapid teilten am Montag mit, kommende Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf ins in die Knesset einzubringen. Alle „Versuche zur Stabilisierung der Koalition“ seien „ausgeschöpft“ worden, hieß es weiter.

Ein Insider bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters am Montag einen Medienbericht, wonach Lapid für die Übergangsphase die Regierung führen soll.

Die Auflösung der Knesset wird in Israel zu den fünften Wahlen innerhalb von dreieinhalb Jahren führen. Laut einem Artikel der „Jerusalem Post“ könnten die Wahlen frühestens am 25. Oktober stattfinden.