Neuer Botschafter in Berlin : Israels robuster Lautsprecher

Einen seiner bisher wohl denkwürdigsten Auftritte hatte Ron Prosor im Jahr 2014. Als damaliger UN-Botschafter unterbrach er seine Rede vor dem Sicherheitsrat, hielt ein Mobiltelefon ans Mikrofon und spielte die Aufnahme einer israelischen Sirene ab, die im zu der Zeit laufenden Gazakrieg einen Raketenangriff ankündigte.

Am Montag nun hat Prosor sein Beglaubigungsschreiben an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergeben. Und Israels neuer Botschafter in Berlin dürfte auch weiterhin als robuster Lautsprecher seines Landes auftreten, jedenfalls im Vergleich zu seinem ruhigen, liberalen Vorgänger Jeremy Issacharoff, der in Ruhestand getreten ist.

Für Prosor schließen sich in Berlin gleich mehrere Kreise. Zum einen hat der 63 Jahre alte Diplomat deutsche Wurzeln. Sein Vater wurde einst in der deutschen Hauptstadt geboren, bevor die Familie vor den Nationalsozialisten nach Palästina fliehen musste.

Auch Prosors Vater hat Israel bereits als Gesandter gedient, etwa in Mittelamerika. Der Sohn Ron Prosor schließlich kehrt auch als Diplomat noch einmal in die Bundesrepublik zurück: Die Wende in Deutschland hat Prosor zwischen 1988 und 1992 als Sprecher der israelischen Botschaft in Bonn erlebt.

Heftige Kritik an Abbas

Der 1958 im zentralisraelischen Kfar Saba geborene Prosor diente nach der Schulzeit im Artilleriekorps der Streitkräfte und studierte Politikwissenschaften an der Hebräischen Universität in Jerusalem, bevor er in den auswärtigen Dienst aufgenommen wurde. Nach seiner Station in Deutschland wirkte Prosor etwa an den Botschaften in London und Washington, als Generaldirektor im Außenministerium und von 2007 bis 2011 wieder in London als Botschafter. Anschließend erlangte Prosor als UN-Botschafter Bekanntheit. Nach der Rückkehr in die Heimat übernahm er 2016 die Leitung des Abba-Eban-Instituts für Internationale Diplomatie in Herzlija.

Vom Ansatz der Diplomatenausbildung hat Prosor klare Vorstellungen, wie er einmal gegenüber israelischen Medien beschrieb: „Wir müssen sicherstellen, dass der auswärtige Dienst effektiver im ‚Projekt Israel‘ wird.“ In diesem Zusammenhang seien auch die sozialen Medien bedeutsam. In Deutschland machte der Vater zweier Söhne und einer Tochter sowie Großvater mehrerer Enkel davon bereits vielfach Gebrauch. So verurteilte er die Holocaustrelativierung des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, lobte Beiträge deutscher Bundestagsabgeordneter oder kritisierte Zeitungsbeiträge. In fließendem Deutsch stellt er sich in einem Video auf Twitter vor. Er habe davon geträumt, Botschafter in Deutschland zu werden, sagt Prosor. Dieses Amt sei „nicht nur eine berufliche, sondern eine persönliche Aufgabe“.