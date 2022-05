Zionistisch-orthodoxe Siedler : Israels neue Front

Palästinenserinnen demonstrieren am 16. Mai 2022 in Lod. Bild: Quique Kierszenbaum

Auch ein Jahr später haben viele Menschen in Lod den Mai 2021 noch in lebhafter Erinnerung. Es sind düstere Szenen, die sie herauf­beschwören. „Der Geruch brennender Autos war immens“, sagt Tehila Reznik, eine jüdische Bewohnerin der Stadt. „Es war, als sei die ganze Stadt zerstört worden.“ Der Rabbiner und Schuldirektor Yehezkel Cohen berichtet, er sei in der Ar­mee in einer Kampfeinheit gewesen, aber so etwas habe er noch nie gesehen. „Blend- und Rauchgranaten erleuchteten die Straße, es herrschte Chaos.“ Und die palästinensische Israelin Marwa Hassouna sagt: „Es sah aus wie die Intifada. Ich sah Szenen, die ich bislang nur aus dem Fernsehen kannte, aus dem Westjordanland.“

In jener Nacht vor einem Jahr stand Marwa Hassouna in einem Krankenhaus vor dem Leichnam ihres Mannes Moussa. Er wurde auf der Straße er­schossen. Moussa Hassouna ist eines von zwei Todesopfern der vier Tage währenden Unruhen in Lod. Der Name des zweiten Opfers ist Yigal Yehoshua. Der eine ist ein palästinensischer, der andere ein jüdischer Israeli.