Kiew erwartet von Israel mehr als nur humanitäre Hilfe. Bisher vergeblich. Bei einem Besuch in Butscha erklärt der israelische Außenministerin Cohen, man stehe fest an der Seite der Ukraine.

Der israelische Außenminister Eli Cohen ist am Donnerstag in die Ukraine gereist. Es handelt sich dabei um den ersten Besuch eines ranghohen israelischen Politikers seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bedankte sich nach einem Treffen mit Cohen in Kiew zunächst für die humanitäre Unterstützung und den Einsatz israelischer Freiwilliger.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Robert Putzbach Redakteur in der Politik

Direkt im Anschluss kam er auf die Forderung nach weiterer, vor allem militärischer, Unterstützung zu sprechen: „Wir warten auf verantwortungsvolle Entscheidungen hinsichtlich der Verteidigung des ukrainischen Luftraums“, sagte Kuleba. Schon im Oktober, nach dem Beginn der massiven russischen Angriffe auf die kritische Infrastruktur, hatte das ukrainische Außenministerium Israel eine detaillierte Liste der Luftverteidigungssysteme übermittelt, die Kiew gerne kaufen möchte. Dazu gehören unter anderem Patriot-Raketen und die Systeme Iron Dome und David’s Sling.

Vor dem Treffen mit Kuleba hatte Cohen auch den Kiewer Vorort Butscha besucht. Dort benutzte Cohen weder die Worte „Krieg“ noch „Russland“, erklärte aber zweimal, dass Israel fest an der Seite des ukrainischen Volkes stehe. „Die tragischen Bilder“ von Butscha hätten sich in seinem „Herzen eingeprägt“, Israel lehne „die Tötung unschuldiger Zivilisten entschieden ab“, sagte der Außenminister. Cohen sicherte zudem seine Unterstützung für eine Friedensinitiative des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu, die zum Jahrestag der Invasion bei den Vereinten Nationen vorgestellt werden soll und den Abzug russischer Truppen von ukrainischem Territorium vorsieht.

Washington war irritiert über Israel

Das Verhältnis beider Länder hat zuletzt unter der Weigerung Israels gelitten, der Ukraine Waffen zu liefern. Nach dem russischen Überfall hatte die Regierung in Jerusalem sich erst auch schwergetan, klare Worte der Verurteilung zu finden. Dies geschah aus Rücksichtnahme auf die Beziehungen mit Russland und insbesondere auf die seit 2015 bestehende militärische Abstimmung in Syrien: Israel ist auf Moskaus Einverständnis angewiesen, wenn es dort proiranische Ziele angreift. In seiner ersten Rede nach Amtsantritt sagte Cohen Anfang Januar, die neue Regierung werde mit Blick auf Russland und die Ukraine „sicherlich eines tun – öffentlich weniger darüber reden“.

Einen Tag darauf telefonierte er mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow, der erste solche Kontakt seit Kriegsbeginn. Beides rief in Kiew Verärgerung hervor, wo die Vorgänge als Annäherung an die russische Position wahrgenommen wurden. Auch in Washington gab es Irritation, die USA hatten Israel mehrmals zur Waffenhilfe aufgefordert. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte kürzlich, er denke darüber nach. Cohen hatte unterdessen mit Kuleba einen Besuch in der Ukraine vereinbart.