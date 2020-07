LGBT in Israel : Wie politisch darf Sesampaste sein?

Eine Gay-Pride-Parade in Tel Aviv am 28. Juni. Bild: AP

Tahini ist eine Paste aus geröstetem Sesam, die in Israel und der arabischen Welt zu beinahe allen Speisen verzehrt wird, morgens, mittags, abends. Entsprechend hoch ist der Bedarf, entsprechend mächtig ihre Symbolkraft. Einer der größten Hersteller in Israel, der einzige Tahini-Produzent in arabischer Hand, ist Al Arz. Die Fabrik befindet sich am Rande von Nazareth.

Julia Zaher führt das Unternehmen, seit ihr Mann, der Gründer, schon mit Mitte vierzig verstorben ist. Sie und ihre Tochter haben aus Al Arz („Die Zeder“) eine Marke gemacht, die mittlerweile in der ganzen Welt verkauft wird. Ihr Familienunternehmen beschäftigt unter anderen behinderte arabische Frauen, deren Schicksal in manchen Teilen der Gesellschaft noch immer ein Stigma darstellt.