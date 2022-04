Im Westjordanland : Israelische Soldaten erschießen Palästinenser nach Brandbombenangriff

Aktualisiert am

Israelische Soldaten am Grenzzaun (Symbolbild) Bild: AP

Inmitten der seit Tagen andauernden Unruhen im Westjordanland haben israelische Soldaten am Mittwoch zwei junge Palästinenser erschossen.

Ein Palästinenser habe die Truppen bei Unruhen in der Nähe der Stadt Husan mit einer Brandbombe angegriffen, teilte die israelische Armee mit. Daraufhin hätten die Soldaten mit scharfer Munition geschossen. Die palästinensischen Behörden bestätigten den Tod des Teenagers, der 14 Jahre alt gewesen sein soll.

Nach palästinensischen Angaben vom Mittwochabend wurde zudem ein 20 Jahre alter Palästinenser während eines israelischen Militäreinsatzes in Silwad nahe Ramallah getötet.

Der Inlandsgeheimdienst Schin Bet teilte lediglich mit, dass am Mittwoch unter anderem in Silwad nahe Ramallah mehrere Terrorverdächtige festgenommen worden seien.

Nach vier Anschlägen in Israel mit 14 Toten haben die israelischen Sicherheitskräfte ihre Anti-Terror-Aktivitäten im besetzten Westjordanland ausgeweitet. Mehrere Palästinenser wurden bei Militäreinsätzen getötet, aber auch bei ihren eigenen Anschlägen und Zusammenstößen mit der Armee. Nach Medienberichten geht Israel zudem verstärkt gegen illegale palästinensische Arbeiter in Israel vor.

Israel befürchtet weitere Gewaltakte während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, der Anfang des Monats begonnen hat. Zudem beginnt am Freitag das jüdische Pessachfest. Erst am Donnerstag vergangener Woche hatte ein Palästinenser aus dem Westjordanland in Tel Aviv drei Menschen erschossen.

Seit dem Wochenende sind israelische Soldaten im von Israel besetzten Westjordanland in Großeinsätzen unterwegs. Israels Ministerpräsident Naftali Bennett hatte nach einer Serie von Anschlägen ein hartes Vorgehen gegen militante Palästinenser angekündigt.