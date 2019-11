Entscheidung des EuGH : Israelische Siedlerprodukte müssen als solche gekennzeichnet werden

Aktualisiert am

Wein, Orangen und Oliven: Produkte, die aus israelischen Siedlungen im Westjordanland, in Ostjerusalem und den Golanhöhen stammen, müssen gekennzeichnet werden. Das entschied der Europäische Gerichtshof.

Israelische Siedlung Shvut Rachel in der Nähe von Ramallah Bild: Reuters

Stammt ein Produkt nicht aus Israel, sondern aus den von Israel besetzten Palästinensergebieten, müssen sie als solche gekennzeichnet werden. Dies entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Dienstag in einem Streit um Wein aus dem Westjordanland.

Demnach muss „auf Lebensmitteln aus vom Staat Israel besetzten Gebieten ihr Ursprungsgebiet und, wenn sie aus einer israelischen Siedlung in diesem Gebiet kommen, zusätzlich diese Herkunft angegeben werden“. (Az: C-363/18)

Üblicherweise muss nach EU-Recht auf Produkten das „Ursprungsland“ angegeben sein. Dies meine den jeweiligen Staat, erklärte der EuGH. Das von Israel besetzte Westjordanland unterliege zwar „einer beschränkten Hoheitsgewalt“ Israels, gehöre völkerrechtlich aber nicht dazu. Daher seien das Gebiet und der Herkunftsort anzugeben, erklärte der EuGH. Schon im Jahr 2015 hatte die EU-Kommission eine Leitlinien verabschiedet, wonach die Kennzeichnung von Produkten aus den besetzten Gebieten verpflichtend ist.

Die Luxemburger Richter argumentierten, dass die Information wichtig für die Verbraucher sei, um „eine fundierte Wahl zu treffen“. Die israelische Siedlungspolitik verstoße „gegen die Regeln des humanitären Völkerrechts“.

1967 eroberte Israel im Sechstagekrieg den Golan von Syrien, den Sinai und Gazastreifen von Ägypten sowie das von Jordanien seit 1950 annektierte, zuvor verwaltete Westjordanland und Ostjerusalem. In Ostjerusalem und im Westjordanland leben etwa 600.000 Siedler. Das israelische Außenministerium spricht bezüglich des Westjordanlandes nicht von „Besatzung“, ebenso wenig von „besetzten“ Gebieten, sondern verwendet den Terminus „umstrittene Gebiete“ beziehungsweise „disputed territory“.

Die PLO als politische Vertretung aller Palästinenser weltweit orientierte sich bisher an den Richtlinien der internationalen Gemeinschaft und betrachtet Siedlungen unabhängig ihrer Größe, Lage oder Entstehung als Verletzung internationalen Rechts. Der PLO-Generalsekretär Saeb Erekat begrüßte die Entscheidung des EuGH, forderte aber zugleich die Siedlerprodukte „auf internationalen Märkten zu verbieten“.